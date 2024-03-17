https://1prime.ru/20240317/846390575.html
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву - 17.03.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:10+0300
2024-03-17T06:10+0300
2024-03-17T06:21+0300
спецоперация на украине
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/82179/80/821798014_0:130:2501:1536_1920x0_80_0_0_1526e7eef044610e65b4dd14397d8185.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет.Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале."В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82179/80/821798014_140:0:2359:1664_1920x0_80_0_0_336bf6c021a0821b3a33ec976147c6b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво
Спецоперация на Украине, ПВО
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
Собянин: ПВО в Раменском и Ступинском ГО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
"В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.