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Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву - 17.03.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:10+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет.Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале."В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
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Спецоперация на Украине, ПВО
06:10 17.03.2024 (обновлено: 06:21 17.03.2024)
 
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву

Собянин: ПВО в Раменском и Ступинском ГО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости . Кирилл Каллиников*Военнослужащий во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
*Военнослужащий во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
"В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
 
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