https://1prime.ru/20240317/846390753.html

Четыре БПЛА атаковали Белгородский район

Четыре БПЛА атаковали Белгородский район - 17.03.2024, ПРАЙМ

Четыре БПЛА атаковали Белгородский район

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T06:27+0300

2024-03-17T06:27+0300

2024-03-17T06:28+0300

спецоперация на украине

белгородская область

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. "В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.

https://1prime.ru/20240317/846389933.html

белгородская область

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белгородская область