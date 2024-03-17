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Четыре БПЛА атаковали Белгородский район - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район - 17.03.2024, ПРАЙМ
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:27+0300
2024-03-17T06:28+0300
спецоперация на украине
белгородская область
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. "В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.
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белгородская область
Спецоперация на Украине, Белгородская область
06:27 17.03.2024 (обновлено: 06:28 17.03.2024)
 
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район

Гладков: четыре БПЛА повредили электро- и газоснабжение в Белгородском районе

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
"В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.
 
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