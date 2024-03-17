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Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район - 17.03.2024, ПРАЙМ
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:27+0300
2024-03-17T06:27+0300
2024-03-17T06:28+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. "В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.
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белгородская область
Спецоперация на Украине, Белгородская область
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
Гладков: четыре БПЛА повредили электро- и газоснабжение в Белгородском районе
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
"В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.