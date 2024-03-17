https://1prime.ru/20240317/846391284.html

Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА

Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА - 17.03.2024, ПРАЙМ

Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА

В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T06:58+0300

2024-03-17T06:58+0300

2024-03-17T06:59+0300

спецоперация на украине

ярославская область

атака

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

https://1prime.ru/20240317/846390575.html

ярославская область

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ярославская область, атака