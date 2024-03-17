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Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА - 17.03.2024, ПРАЙМ
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА
В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:58+0300
2024-03-17T06:59+0300
спецоперация на украине
ярославская область
атака
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
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ярославская область, атака
Спецоперация на Украине, Ярославская область, атака
06:58 17.03.2024 (обновлено: 06:59 17.03.2024)
 
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА

Евраев: под Ярославлем уничтожили четыре БПЛА, разрушений и пострадавших нет

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
*Военнослужащий во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
06:10
Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
 
Спецоперация на УкраинеЯрославская областьатака
 
 
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