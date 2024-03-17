https://1prime.ru/20240317/846391284.html
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА - 17.03.2024, ПРАЙМ
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА
В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:58+0300
2024-03-17T06:58+0300
2024-03-17T06:59+0300
спецоперация на украине
ярославская область
атака
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
https://1prime.ru/20240317/846390575.html
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ярославская область, атака
Спецоперация на Украине, Ярославская область, атака
Под Ярославлем отразили атаку четырех украинских БПЛА
Евраев: под Ярославлем уничтожили четыре БПЛА, разрушений и пострадавших нет
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Средства ПВО уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву
Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.