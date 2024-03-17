https://1prime.ru/20240317/846394143.html
Байден обвинил Трампа в "преклонении перед Путиным", сообщает АР
Байден обвинил Трампа в "преклонении перед Путиным", сообщает АР - 17.03.2024, ПРАЙМ
Байден обвинил Трампа в "преклонении перед Путиным", сообщает АР
Президент США Джо Байден заявил, что претендующий на переизбрание в 2024 году бывший президент США Дональд Трамп "преклоняется" перед российским лидером... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:04+0300
2024-03-17T09:04+0300
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политика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что претендующий на переизбрание в 2024 году бывший президент США Дональд Трамп "преклоняется" перед российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Associated Press. "Мы живем в беспрецедентный момент для демократии. Беспрецедентный момент в истории. На демократию и свободу фактически совершается нападение", - заявил Байден на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон". По заявлению Байдена, его "предшественник (Трамп – ред.) преклоняется перед" российским лидером "и говорит ему делать все, что ему, черт возьми, заблагорассудится". Байден также решил пошутить над возрастом и психическим состоянием Трампа, заявив, что один из кандидатов на пост президента в 2024 году слишком стар и психически нездоров, чтобы быть президентом. "А второй кандидат – это я", - добавил Байден, который старше Трампа на четыре года. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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джо байден, дональд трамп, владимир путин
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
Байден обвинил Трампа в "преклонении перед Путиным", сообщает АР
Associated Press: Байден заявил, что Трамп "преклоняется перед Путиным"
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что претендующий на переизбрание в 2024 году бывший президент США Дональд Трамп "преклоняется" перед российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Associated Press.
"Мы живем в беспрецедентный момент для демократии. Беспрецедентный момент в истории. На демократию и свободу фактически совершается нападение", - заявил Байден на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон".
По заявлению Байдена, его "предшественник (Трамп – ред.) преклоняется перед" российским лидером "и говорит ему делать все, что ему, черт возьми, заблагорассудится".
Байден также решил пошутить над возрастом и психическим состоянием Трампа, заявив, что один из кандидатов на пост президента в 2024 году слишком стар и психически нездоров, чтобы быть президентом. "А второй кандидат – это я", - добавил Байден, который старше Трампа на четыре года.
Байден поручил выделить помощь Украине на $126 миллиона
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.