https://1prime.ru/20240317/846394636.html

Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"

Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган" - 17.03.2024, ПРАЙМ

Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"

Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T09:13+0300

2024-03-17T09:13+0300

2024-03-17T09:13+0300

спецоперация на украине

белгородская область

пво

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "17 марта около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе над Белгородской областью.

https://1prime.ru/20240317/846390753.html

белгородская область

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белгородская область, пво