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Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган" - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"
Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган" - 17.03.2024, ПРАЙМ
Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"
Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:13+0300
2024-03-17T09:13+0300
спецоперация на украине
белгородская область
пво
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "17 марта около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе над Белгородской областью.
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белгородская область
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белгородская область, пво
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ПВО
09:13 17.03.2024
 
Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"

МО: над Белгородской областью уничтожила 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"

© РИА Новости . Валерий МельниковЗенитно-ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 Триумф - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"17 марта около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении.
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
06:27
Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе над Белгородской областью.
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьПВО
 
 
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