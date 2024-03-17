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Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"
Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган" - 17.03.2024, ПРАЙМ
Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"
Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:13+0300
2024-03-17T09:13+0300
2024-03-17T09:13+0300
спецоперация на украине
белгородская область
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "17 марта около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе над Белгородской областью.
https://1prime.ru/20240317/846390753.html
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белгородская область, пво
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ПВО
Над Белгородской областью уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"
МО: над Белгородской областью уничтожила 9 снарядов РСЗО Vampire и 3 "Ураган"
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российская ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"17 марта около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", - говорится в сообщении.
Четыре БПЛА атаковали Белгородский район
Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе над Белгородской областью.