https://1prime.ru/20240317/846407511.html
СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ
СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ - 17.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ
Украинские власти хотят избавиться от назначенных экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным официальных представителей путем отправки их в отставку. Об этом сообщило... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T15:13+0300
2024-03-17T15:13+0300
2024-03-17T15:13+0300
спецоперация на украине
украина
валерий залужный
отставка
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Украинские власти хотят избавиться от назначенных экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным официальных представителей путем отправки их в отставку. Об этом сообщило в воскресенье издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник. Командующий ВВС Украины Николай Олещук ранее заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении. В воскресенье об уходе в отставку сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Отставка официальных спикеров ВСУ - это продолжение переформатирования командования украинской армии. До этого Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация, и людей Залужного меняют на новых", — цитирует издание слова источника. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного. Четвертого марта он анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
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украина, валерий залужный, отставка
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Валерий Залужный, отставка
СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ
Страна.ua: отставки в ВСУ демонстрируют желание избавиться от людей Залужного
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Украинские власти хотят избавиться от назначенных экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным официальных представителей путем отправки их в отставку. Об этом сообщило в воскресенье издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник.
Командующий ВВС Украины Николай Олещук ранее заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении. В воскресенье об уходе в отставку сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Отставка официальных спикеров ВСУ - это продолжение переформатирования командования украинской армии. До этого Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация, и людей Залужного меняют на новых", — цитирует издание слова источника.
"Украина создала монстра". Риттер определил, что такое победа для России
Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного. Четвертого марта он анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.