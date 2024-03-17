https://1prime.ru/20240317/846407511.html

СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ

СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ - 17.03.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали причины отставок официальных представителей ВСУ

Украинские власти хотят избавиться от назначенных экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным официальных представителей путем отправки их в отставку. Об этом сообщило... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T15:13+0300

2024-03-17T15:13+0300

2024-03-17T15:13+0300

спецоперация на украине

украина

валерий залужный

отставка

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Украинские власти хотят избавиться от назначенных экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным официальных представителей путем отправки их в отставку. Об этом сообщило в воскресенье издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник. Командующий ВВС Украины Николай Олещук ранее заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении. В воскресенье об уходе в отставку сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Отставка официальных спикеров ВСУ - это продолжение переформатирования командования украинской армии. До этого Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация, и людей Залужного меняют на новых", — цитирует издание слова источника. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного. Четвертого марта он анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.

https://1prime.ru/20240317/846402514.html

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украина, валерий залужный, отставка