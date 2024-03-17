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Путин поручил изменить правила кредитования участников СВО
Путин поручил изменить правила кредитования участников СВО - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил изменить правила кредитования участников СВО
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля внести изменения в законодательство, чтобы исключить начисление процентов по... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:34+0300
2024-03-17T17:34+0300
2024-03-17T17:34+0300
кредит
участники сво
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля внести изменения в законодательство, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — сказано в поручении. Срок исполнения поручения — до 15 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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кредит, участники сво
Путин поручил изменить правила кредитования участников СВО
Путин поручил внести поправки в закон для исключения процентов по кредитам участникам СВО
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля внести изменения в законодательство, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — сказано в поручении.
Срок исполнения поручения — до 15 апреля 2024 года.
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
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