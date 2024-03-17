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Путин поручил сделать проезд транспорта с гумпомощью в зону СВО бесплатным - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240317/846411905.html
Путин поручил сделать проезд транспорта с гумпомощью в зону СВО бесплатным
Путин поручил сделать проезд транспорта с гумпомощью в зону СВО бесплатным - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил сделать проезд транспорта с гумпомощью в зону СВО бесплатным
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, который доставляет гуманитарные грузы в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:46+0300
2024-03-17T17:46+0300
спецоперация на украине
проезд
сво
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, который доставляет гуманитарные грузы в районы проведения СВО, по платным дорогам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения специальной военной операции, включая территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации", — сказано в поручении. Срок исполнения поручения — до 30 июня 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
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проезд, сво
Спецоперация на Украине, проезд, СВО
17:46 17.03.2024
 
Путин поручил сделать проезд транспорта с гумпомощью в зону СВО бесплатным

Путин поручил предусмотреть бесплатный проезд транспорта с гумпомощью в районы СВО

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЧастично разрушенный храм святой Марии Магдалины на одной из улиц в Авдеевке
Частично разрушенный храм святой Марии Магдалины на одной из улиц в Авдеевке - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, который доставляет гуманитарные грузы в районы проведения СВО, по платным дорогам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения специальной военной операции, включая территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации", — сказано в поручении.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество
17:39
Срок исполнения поручения — до 30 июня 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
 
Спецоперация на УкраинепроездСВО
 
 
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