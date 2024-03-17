https://1prime.ru/20240317/chekhiya-846411200.html
WSJ узнала, что "союзники России" продали Чехии боеприпасы для Киева
WSJ узнала, что "союзники России" продали Чехии боеприпасы для Киева - 17.03.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала, что "союзники России" продали Чехии боеприпасы для Киева
Чехия закупила около 800 тысячи боеприпасов для Киева, среди поставщиков оказались союзники Москвы, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:14+0300
2024-03-17T17:14+0300
2024-03-17T17:14+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Чехия закупила около 800 тысячи боеприпасов для Киева, среди поставщиков оказались союзники Москвы, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.Газета уточняет, что в отличие от большинства европейских стран, которые ради поддержки Украины, стали наращивать собственное производство, Прага сосредоточилась на сделках со другими странами — производителями боеприпасов.Источники издания заявили, что среди них есть текущие союзники Москвы, но не уточнили кто именно.WSJ предполагает, что ими могут оказаться страны глобального Юга, которые обладают большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.Журналисты издания отмечают, что в настоящее время ВСУ испытывают нехваток снарядом, а Россия превосходит НАТО как по количеству боеприпасов, так и по мощностям производства.Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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чехия, украина, сво, финансирование украины
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, СВО, финансирование Украины
WSJ узнала, что "союзники России" продали Чехии боеприпасы для Киева
WSJ: Чехия поставит Украине тысячи снарядов, переданные союзниками России
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ.
Чехия закупила около 800 тысячи боеприпасов для Киева, среди поставщиков оказались союзники Москвы, пишет
The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Газета уточняет, что в отличие от большинства европейских стран, которые ради поддержки Украины, стали наращивать собственное производство, Прага сосредоточилась на сделках со другими странами — производителями боеприпасов.
Источники издания заявили, что среди них есть текущие союзники Москвы, но не уточнили кто именно.
WSJ предполагает, что ими могут оказаться страны глобального Юга, которые обладают большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.
Журналисты издания отмечают, что в настоящее время ВСУ испытывают нехваток снарядом, а Россия превосходит НАТО как по количеству боеприпасов, так и по мощностям производства.
Атомный бич. В Чехии осознали масштабы зависимости Европы от России
Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.