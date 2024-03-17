https://1prime.ru/20240317/poteri-846416096.html

СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине

СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине

Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T19:16+0300

2024-03-17T19:16+0300

2024-03-17T19:16+0300

спецоперация на украине

украина

германия

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине."Повсюду сожженные и уничтоженные машины, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки БМП Bradley", — прокомментировал остатки бронетехники немецкий корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф на видео, опубликованным на официальном YouTube-канале.Сам видеоролик появился на сайте 16 марта. Место и дата проведения съемки не уточняются.Штеффен на видео взял интервью у военных в том регионе. Они заявили о нехватке людей и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240315/vooruzheniya-846336539.html

украина

германия

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украина, германия