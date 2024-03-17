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СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине
СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине
Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:16+0300
2024-03-17T19:16+0300
спецоперация на украине
украина
германия
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине."Повсюду сожженные и уничтоженные машины, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки БМП Bradley", — прокомментировал остатки бронетехники немецкий корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф на видео, опубликованным на официальном YouTube-канале.Сам видеоролик появился на сайте 16 марта. Место и дата проведения съемки не уточняются.Штеффен на видео взял интервью у военных в том регионе. Они заявили о нехватке людей и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240315/vooruzheniya-846336539.html
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украина, германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
19:16 17.03.2024
 
СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине

Немецкое издание Welt рассказало о значительных потерях западной техники на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине.
"Повсюду сожженные и уничтоженные машины, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки БМП Bradley", — прокомментировал остатки бронетехники немецкий корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф на видео, опубликованным на официальном YouTube-канале.
Сам видеоролик появился на сайте 16 марта. Место и дата проведения съемки не уточняются.
Штеффен на видео взял интервью у военных в том регионе. Они заявили о нехватке людей и снарядов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
15 марта, 11:24
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
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