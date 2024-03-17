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СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине
СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине
Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:16+0300
2024-03-17T19:16+0300
2024-03-17T19:16+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине."Повсюду сожженные и уничтоженные машины, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки БМП Bradley", — прокомментировал остатки бронетехники немецкий корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф на видео, опубликованным на официальном YouTube-канале.Сам видеоролик появился на сайте 16 марта. Место и дата проведения съемки не уточняются.Штеффен на видео взял интервью у военных в том регионе. Они заявили о нехватке людей и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
СМИ сообщило о больших потерях западной техники на Украине
Немецкое издание Welt рассказало о значительных потерях западной техники на Украине
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Немецкое издание Welt отметило большие потери западной бронетехники на Украине.
"Повсюду сожженные и уничтоженные машины, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки БМП Bradley", — прокомментировал остатки бронетехники немецкий корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф на видео, опубликованным на официальном YouTube-канале.
Сам видеоролик появился на сайте 16 марта. Место и дата проведения съемки не уточняются.
Штеффен на видео взял интервью у военных в том регионе. Они заявили о нехватке людей и снарядов.
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.