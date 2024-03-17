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Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей

Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей - 17.03.2024, ПРАЙМ

Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей

Киеву стоит мобилизовать больше людей и изменить правила ротации солдат, заявил бывший руководитель ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T17:35+0300

2024-03-17T17:35+0300

2024-03-17T17:36+0300

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мобилизация на украине

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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Киеву стоит мобилизовать больше людей и изменить правила ротации солдат, заявил бывший руководитель ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa."Первые украинские линии состоят из солдат, средний возраст которых составляет более 40 лет. Киев должен пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию. Я знаю, что это чувствительный вопрос и вызов, но он должен быть решен быстро", — отметил экс-глава ЦРУ.Ранее Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины сообщила, что новая мобилизация позволит вернуть домой 330 тысяч солдат, которые находятся на фронте. По данным газеты, есть 11,1 миллиона украинцев-мужчин в возрасте 25–60 лет, а не мобилизованы примерно 3,7 миллиона.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность: до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. В Сети появлялись видео, где повестку вручают на улицах, на автозаправках и в кафе. Делать это может не только представитель военкомата. Руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица также имеют право вручить повестку.

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