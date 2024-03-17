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Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей - 17.03.2024, ПРАЙМ
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей
Киеву стоит мобилизовать больше людей и изменить правила ротации солдат, заявил бывший руководитель ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:35+0300
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Киеву стоит мобилизовать больше людей и изменить правила ротации солдат, заявил бывший руководитель ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa."Первые украинские линии состоят из солдат, средний возраст которых составляет более 40 лет. Киев должен пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию. Я знаю, что это чувствительный вопрос и вызов, но он должен быть решен быстро", — отметил экс-глава ЦРУ.Ранее Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины сообщила, что новая мобилизация позволит вернуть домой 330 тысяч солдат, которые находятся на фронте. По данным газеты, есть 11,1 миллиона украинцев-мужчин в возрасте 25–60 лет, а не мобилизованы примерно 3,7 миллиона.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность: до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. В Сети появлялись видео, где повестку вручают на улицах, на автозаправках и в кафе. Делать это может не только представитель военкомата. Руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица также имеют право вручить повестку.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, мобилизация на Украине
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине мобилизовать больше людей
Бывший глава ЦРУ Петреус: властям Украины нужно расширить мобилизацию
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ.
Киеву стоит мобилизовать больше людей и изменить правила ротации солдат, заявил бывший руководитель ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa
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"Первые украинские линии состоят из солдат, средний возраст которых составляет более 40 лет. Киев должен пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию. Я знаю, что это чувствительный вопрос и вызов, но он должен быть решен быстро", — отметил экс-глава ЦРУ.
Ранее Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины сообщила, что новая мобилизация позволит вернуть домой 330 тысяч солдат, которые находятся на фронте. По данным газеты, есть 11,1 миллиона украинцев-мужчин в возрасте 25–60 лет, а не мобилизованы примерно 3,7 миллиона.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность: до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. В Сети появлялись видео, где повестку вручают на улицах, на автозаправках и в кафе. Делать это может не только представитель военкомата. Руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица также имеют право вручить повестку.