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В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину - 17.03.2024, ПРАЙМ
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В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину - 17.03.2024, ПРАЙМ
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо предложил поддержать военных, которые выступают против отправки на... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:59+0300
2024-03-17T17:59+0300
спецоперация на украине
франция
сво
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо предложил поддержать военных, которые выступают против отправки на Украину. Ранее французское издание Marianne информировало, что французские военнослужащие были удивлены словами президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину, и назвали данное решение неразумным."Поддержим наших военных, которые &lt;...&gt; заявляют, что не согласны с безумцем Макроном относительно войны против России, в которую он нас втягивает!" — отметил Филиппо в соцсети X. Он разместил ссылку на петицию против отправки французской армии на Украину. Ранее президент Франции заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Заявление Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона предупредив, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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франция, сво
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, СВО
17:59 17.03.2024
 
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину

Политик Филиппо предложил поддержать военных, которые против отправки на Украину

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо предложил поддержать военных, которые выступают против отправки на Украину.
Ранее французское издание Marianne информировало, что французские военнослужащие были удивлены словами президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину, и назвали данное решение неразумным.
"Поддержим наших военных, которые <...> заявляют, что не согласны с безумцем Макроном относительно войны против России, в которую он нас втягивает!" — отметил Филиппо в соцсети X.
Он разместил ссылку на петицию против отправки французской армии на Украину.
Ранее президент Франции заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Заявление Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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16:33
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона предупредив, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯСВО
 
 
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