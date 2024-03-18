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"На 25 процентов". Рост цен настраивает против Байдена ключевых избирателей

"На 25 процентов". Рост цен настраивает против Байдена ключевых избирателей - 18.03.2024, ПРАЙМ

"На 25 процентов". Рост цен настраивает против Байдена ключевых избирателей

Цены на продукты питания в Соединенных Штатах увеличилась на четверть по сравнению с допандемийными показателями, невзирая на заявления президента Джо Байдена о | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T08:35+0300

2024-03-18T08:35+0300

2024-03-18T08:37+0300

экономика

сша

инфляция

джо байден

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Цены на продукты питания в Соединенных Штатах увеличилась на четверть по сравнению с допандемийными показателями, невзирая на заявления президента Джо Байдена о снижении инфляции и укреплении экономики в целом. Рост трат вызывает недовольство граждан, особенно семей с небольшим доходом и различных меньшинств, которые составляют ключевую группу избирателей для демократов, передает Bloomberg.В статье подчеркивается, что сегодня американцам с трудом верится в заявления Джо Байден об успехах в экономике и снижении инфляции, ведь цены на продукты по сравнению с допандемийным периодом взлетели на 25%, то есть на 5% больше, чем потребительские цены в целом.Глава государства, как отмечают авторы материала, пытался "перевести стрелки" на предприятия пищпрома и торговые сети – обвинял отраслевых гигантов в том, что они, злоупотребляя своими возможностями влиять на рынок, немотивированно повышают цены.Однако, несмотря на это, взлетевшие цены в магазинах вызывают у граждан недовольство именно экономической ситуацией в стране и наглядно демонстрируют, что сегодня прокормить семью стало тяжелее, говорится в публикации."Чрезмерный рост стоимости продовольствия лишает Байдена поддержки избирателей, особенно среди меньшинств — ключевой группы для демократов. Труднее всего приходится семьям с низким доходом, потому что они тратят большую часть дохода на еду. Согласно опросу FMI, 70% потребителей очень или чрезвычайно обеспокоены стоимостью продуктов питания — больше, чем любой другой категории", - заключают авторы материала.

https://1prime.ru/20240317/846394143.html

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сша, инфляция, джо байден