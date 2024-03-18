https://1prime.ru/20240318/846433863.html

"Скрежетания зубами". В Британии высмеяли реакцию Запада на победу Путина

"Скрежетания зубами". В Британии высмеяли реакцию Запада на победу Путина - 18.03.2024, ПРАЙМ

"Скрежетания зубами". В Британии высмеяли реакцию Запада на победу Путина

Владимир Путин набирает рекордное количество голосов на выборах - первые результаты показывают, что он будет занимать пост президента России до 2030 года,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:22+0300

2024-03-18T09:22+0300

2024-03-18T09:25+0300

политика

владимир путин

комментарии

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Владимир Путин набирает рекордное количество голосов на выборах - первые результаты показывают, что он будет занимать пост президента России до 2030 года, говорится в статье Financial Times. Читатели издания поздравили Путина и отпустили несколько шпилек в адрес Киева и Вашингтона.В статье FT отмечается, что Владимир Путин одерживает победу на выборах в России, получив рекордное количество голосов при явке избирателей свыше 70%.Таким образом, Путин укрепил свою власть, невзирая на многочисленные санкции, наложенные на Москву западными странами, констатирует издание и вместе с тем напоминает, что Вооруженные силы России вернули себе инициативу на фронте, а российская экономика восстановилась благодаря укреплению ВПК и сотрудничеству с такими странами как Китай."За рубежом длинные очереди на голосование образовались в городах с большим количеством русских эмигрантов, к которым относятся, например, Дубай, Алматы и Берлин. Одна из самых длинных очередей была зафиксирована в армянской столице Ереване, где проживает одна из крупнейших русских общин. Елена, редактор подкаста, рассказала, что приехала из соседней Грузии, где нет российского посольства, вместе с десятком друзей. В Лондоне очередь у российского посольства, образовавшаяся ближе к полудню, достигала почти двух километров в длину", - рассказывают авторы статьи.Читатели Financial Times оставили несколько как восторженных, так и язвительных комментариев.Growly: "До чего приятно наблюдать за тем, как группа поддержки вашингтонско-лондонского неоконсервативно-неолиберального истеблишмента мочит свои трусики из-за этого! И забавно наблюдать за тем, как они льют слезы. Все эти скрежетания зубами — чистый эталон комедии".Caribbean man 999: "Мои поздравления Владимиру Путину за отлично проделанную работу! После победы над марионетками НАТО на Украине и роста российской экономики даже после 13 000 западных санкций неудивительно, что российский народ сплотится вокруг вас. Слава Москве!"Bottle Top Washer: "Вероятно, Путин — самый популярный политик в истории. Да здравствует товарищ Путин! "Sober Citizen: "Они, в отличие от Украины, проводят выборы. А ведь обе страны воюют, не так ли?"

https://1prime.ru/20240318/846431988.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, комментарии