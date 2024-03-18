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Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом

Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом - 18.03.2024, ПРАЙМ

Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом

Российские средства ПВО в понедельник 18 марта ликвидировали 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, которые были запущены украинской... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:45+0300

2024-03-18T09:45+0300

2024-03-18T09:45+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в понедельник 18 марта ликвидировали 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, которые были запущены украинской стороной над Белгородской областью, рассказали в Министерстве обороны России."18 марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - сообщается в материале.Ранее немецкое издание Welt заявило о больших потерях западной бронетехники на Украине.

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Последствия обстрела Белгорода При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб второй человек за день, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. 2024-03-18T09:45+0300 true PT0M39S

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