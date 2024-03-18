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Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом
Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом - 18.03.2024, ПРАЙМ
Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом
Российские средства ПВО в понедельник 18 марта ликвидировали 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, которые были запущены украинской... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:45+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
пво
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в понедельник 18 марта ликвидировали 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, которые были запущены украинской стороной над Белгородской областью, рассказали в Министерстве обороны России."18 марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - сообщается в материале.Ранее немецкое издание Welt заявило о больших потерях западной бронетехники на Украине.
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Последствия обстрела Белгорода
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб второй человек за день, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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россия, украина, пво, видео
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО
Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в понедельник 18 марта ликвидировали 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, которые были запущены украинской стороной над Белгородской областью, рассказали в Министерстве обороны России.
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09:45 18.03.2024
 
Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом

МО РФ: российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородской областью

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в понедельник 18 марта ликвидировали 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, которые были запущены украинской стороной над Белгородской областью, рассказали в Министерстве обороны России.
"18 марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - сообщается в материале.
Ранее немецкое издание Welt заявило о больших потерях западной бронетехники на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПВО
 
 
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