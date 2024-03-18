https://1prime.ru/20240318/846442973.html
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой
Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:13+0300
2024-03-18T12:13+0300
2024-03-18T12:14+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х.Пользователь с ником Gefallener Bengel нарисовал перед украинским лидером безысходную для него картину: "Ты и Украина никогда не будете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут".Brian the Scoti продолжил тему безысходности: "Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру".А комментатор Luciano дал главе киевского режима краткий, но добрый совет: "Сдавайся!"Его примеру последовал пользователь Gabe: "Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев".Западная пресса все чаще отмечает усталость Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканал NBC, чиновники США и Европы уже обсуждают с украинским руководством возможные мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе территории, от которых придется отказаться Украине ради достижения договоренности.
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владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой
В соцсети Х раскритиковали требование Зеленского к Европе "предотвратить хаос"
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ.
Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х
.
Пользователь с ником Gefallener Bengel нарисовал перед украинским лидером безысходную для него картину: "Ты и Украина никогда не будете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут".
Brian the Scoti продолжил тему безысходности: "Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру".
А комментатор Luciano дал главе киевского режима краткий, но добрый совет: "Сдавайся!"
Его примеру последовал пользователь Gabe: "Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев".
В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину
Западная пресса все чаще отмечает усталость Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканал NBC, чиновники США и Европы уже обсуждают с украинским руководством возможные мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе территории, от которых придется отказаться Украине ради достижения договоренности.