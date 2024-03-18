https://1prime.ru/20240318/846442973.html

"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой

"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой - 18.03.2024, ПРАЙМ

"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой

Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:13+0300

2024-03-18T12:13+0300

2024-03-18T12:14+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х.Пользователь с ником Gefallener Bengel нарисовал перед украинским лидером безысходную для него картину: "Ты и Украина никогда не будете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут".Brian the Scoti продолжил тему безысходности: "Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру".А комментатор Luciano дал главе киевского режима краткий, но добрый совет: "Сдавайся!"Его примеру последовал пользователь Gabe: "Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев".Западная пресса все чаще отмечает усталость Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканал NBC, чиновники США и Европы уже обсуждают с украинским руководством возможные мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе территории, от которых придется отказаться Украине ради достижения договоренности.

https://1prime.ru/20240316/ukraina-846389285.html

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владимир зеленский