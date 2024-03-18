Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240318/846442973.html
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой
Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:13+0300
2024-03-18T12:14+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х.Пользователь с ником Gefallener Bengel нарисовал перед украинским лидером безысходную для него картину: "Ты и Украина никогда не будете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут".Brian the Scoti продолжил тему безысходности: "Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру".А комментатор Luciano дал главе киевского режима краткий, но добрый совет: "Сдавайся!"Его примеру последовал пользователь Gabe: "Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев".Западная пресса все чаще отмечает усталость Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканал NBC, чиновники США и Европы уже обсуждают с украинским руководством возможные мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе территории, от которых придется отказаться Украине ради достижения договоренности.
https://1prime.ru/20240316/ukraina-846389285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский
12:13 18.03.2024 (обновлено: 12:14 18.03.2024)
 
"Тебя скоро накажут": требование Зеленского к Европе встретили с издевкой

В соцсети Х раскритиковали требование Зеленского к Европе "предотвратить хаос"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза "предотвратить хаос" вызвало шквал критики в соцсети Х.
Пользователь с ником Gefallener Bengel нарисовал перед украинским лидером безысходную для него картину: "Ты и Украина никогда не будете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут".
Brian the Scoti продолжил тему безысходности: "Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру".
А комментатор Luciano дал главе киевского режима краткий, но добрый совет: "Сдавайся!"
Его примеру последовал пользователь Gabe: "Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину
16 марта, 23:25
Западная пресса все чаще отмечает усталость Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщает телеканал NBC, чиновники США и Европы уже обсуждают с украинским руководством возможные мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе территории, от которых придется отказаться Украине ради достижения договоренности.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала