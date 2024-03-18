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США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков - 18.03.2024, ПРАЙМ
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США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков - 18.03.2024, ПРАЙМ
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков
США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:41+0300
2024-03-18T13:47+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Москва не согласна с оценкой США выборов в России), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.Ранее сообщалось, что сегодня, 18 марта, главы МИД стран Евросоюза, возможно, смогут достичь консенсуса касательно использования доходов от замороженных активов России для помощь Украине.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
13:41 18.03.2024 (обновлено: 13:47 18.03.2024)
 
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков

Песков: США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с РФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Москва не согласна с оценкой США выборов в России), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.
Ранее сообщалось, что сегодня, 18 марта, главы МИД стран Евросоюза, возможно, смогут достичь консенсуса касательно использования доходов от замороженных активов России для помощь Украине.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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