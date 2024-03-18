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США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков

США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков - 18.03.2024, ПРАЙМ

США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков

США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:41+0300

2024-03-18T13:41+0300

2024-03-18T13:47+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Москва не согласна с оценкой США выборов в России), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.Ранее сообщалось, что сегодня, 18 марта, главы МИД стран Евросоюза, возможно, смогут достичь консенсуса касательно использования доходов от замороженных активов России для помощь Украине.

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