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США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков - 18.03.2024, ПРАЙМ
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков
США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:41+0300
2024-03-18T13:41+0300
2024-03-18T13:47+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Москва не согласна с оценкой США выборов в России), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.Ранее сообщалось, что сегодня, 18 марта, главы МИД стран Евросоюза, возможно, смогут достичь консенсуса касательно использования доходов от замороженных активов России для помощь Украине.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков
Песков: США де-факто глубоко вовлечены в конфликт на Украине и по сути воюют с РФ
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте против России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Москва не согласна с оценкой США выборов в России), учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (эта) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", - сказал Песков, комментируя заявления США о несвободности и нечестности прошедших выборов президента России.
Ранее сообщалось, что сегодня, 18 марта, главы МИД стран Евросоюза, возможно, смогут достичь консенсуса касательно использования доходов от замороженных активов России для помощь Украине.