https://1prime.ru/20240318/846451044.html
Румыния одобрила транзит военного оборудования для Украины
Румыния одобрила транзит военного оборудования для Украины - 18.03.2024, ПРАЙМ
Румыния одобрила транзит военного оборудования для Украины
Власти Румынии одобрили передачу вооружения Финляндии Украине, а также обучение 50 украинских солдат, о чем 18 марта сообщил президент страны Клаус Йоханнис. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T15:04+0300
2024-03-18T15:04+0300
2024-03-18T15:04+0300
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КИШИНЕВ, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Румынии одобрили передачу вооружения Финляндии Украине, а также обучение 50 украинских солдат, о чем 18 марта сообщил президент страны Клаус Йоханнис."По предложению премьер-министра Румынии после консультации с Высшим советом обороны страны я одобрил транзит через национальную территорию оборудования и материальных ценностей, подаренных Финляндией Украине, и обучение около 50 украинских военнослужащих", - сообщается в письме президента парламенту.Кроме того, сообщается, что минобороны Румынии готово предпринять все возможное для реализации механизма созданного на уровне миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Так, соответствующий документ уже отправлен в комитеты по обороне и будет включен в повестку следующего совместного пленарного заседания парламента. Согласно письму президента Румынии, НАТО и Евросоюз намерены поддерживать Украину и ее граждан в области политики безопасности и обороны с точки зрения увеличения ресурсов и оперативного вмешательства в регионе. Уточняется, что речь идет о подготовке украинцев в центре обучения пилотированию истребителями F-16.
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румыния, украина
Спецоперация на Украине, РУМЫНИЯ, УКРАИНА
Румыния одобрила транзит военного оборудования для Украины
Йоханнис: Румыния одобрила транзит вооружения для Украины и обучение 50 украинских солдат
КИШИНЕВ, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Румынии одобрили передачу вооружения Финляндии Украине, а также обучение 50 украинских солдат, о чем 18 марта сообщил президент страны Клаус Йоханнис.
"По предложению премьер-министра Румынии после консультации с Высшим советом обороны страны я одобрил транзит через национальную территорию оборудования и материальных ценностей, подаренных Финляндией Украине, и обучение около 50 украинских военнослужащих", - сообщается в письме президента парламенту.
Кроме того, сообщается, что минобороны Румынии готово предпринять все возможное для реализации механизма созданного на уровне миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).
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Так, соответствующий документ уже отправлен в комитеты по обороне и будет включен в повестку следующего совместного пленарного заседания парламента.
Согласно письму президента Румынии, НАТО и Евросоюз намерены поддерживать Украину и ее граждан в области политики безопасности и обороны с точки зрения увеличения ресурсов и оперативного вмешательства в регионе. Уточняется, что речь идет о подготовке украинцев в центре обучения пилотированию истребителями F-16.