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FT: торговцы нефтью и газом начали копить на мировое господство
FT: торговцы нефтью и газом начали копить на мировое господство - 18.03.2024, ПРАЙМ
FT: торговцы нефтью и газом начали копить на мировое господство
Сырьевые трейдеры накопили 120 миллиардов долларов денежных резервов в течение пяти лет рекордного роста, создав боевой резерв, который крупнейшие трейдеры... | 18.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сырьевые трейдеры накопили 120 миллиардов долларов денежных резервов в течение пяти лет рекордного роста, создав боевой резерв, который крупнейшие трейдеры собираются реинвестировать, чтобы укрепить свое господство, передает Financial Times.Согласно данным консультантов компании Oliver Wyman, резервы отрасли, оцениваемые в диапазоне от 70 до 120 миллиардов долларов, являются результатом огромного роста прибыли почти во всех частях отрасли.Исследователи также отметили, что валовая прибыль от торговли сырьевыми товарами, которую в том числе проводили банки, хедж-фонды, независимыми трейдерами и компании, обеспеченными активами, такие как BP и Shell, выросла с примерно 36 миллиардов долларов в 2018 году до рекордных 148 миллиардов долларов в 2022 году.По словам партнера консалтинговой компании Адама Перкинса, независимые трейдеры - группа, включающая частные компании Vitol, Trafigura, Gunvor и Mercuria, - были особенно успешны: "пять лет подряд они демонстрировали лучшие показатели за всю историю". "Как следствие этого, люди просто сидят с огромными кучами нераспределенной прибыли и задают себе вопрос: "Что мы можем с этим сделать?", - отметил Перкинс.В издании заключили, что Vitol, крупнейший в мире независимый энерготрейдер, в 2022 году получил рекордную чистую прибыль в размере 15,1 миллиарда долларов, выплатил в среднем 785 тысяч долларв в виде зарплат и бонусов своим 3311 сотрудникам и почти удвоил собственный капитал до 25,8 миллиарда, согласно отчетности, поданной в Нидерланды.
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Энергетика, МИР, трейдеры, Новости
FT: торговцы нефтью и газом начали копить на мировое господство
FT: после рекордных прибылей сырьевые трейдеры припрятали резервы в размере $120 млрд
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
Сырьевые трейдеры накопили 120 миллиардов долларов денежных резервов в течение пяти лет рекордного роста, создав боевой резерв, который крупнейшие трейдеры собираются реинвестировать, чтобы укрепить свое господство, передает
Financial Times.
Согласно данным консультантов компании Oliver Wyman, резервы отрасли, оцениваемые в диапазоне от 70 до 120 миллиардов долларов, являются результатом огромного роста прибыли почти во всех частях отрасли.
Исследователи также отметили, что валовая прибыль от торговли сырьевыми товарами, которую в том числе проводили банки, хедж-фонды, независимыми трейдерами и компании, обеспеченными активами, такие как BP и Shell, выросла с примерно 36 миллиардов долларов в 2018 году до рекордных 148 миллиардов долларов в 2022 году.
Котировки нефти продолжают расти на фоне рисков для предложения
По словам партнера консалтинговой компании Адама Перкинса, независимые трейдеры - группа, включающая частные компании Vitol, Trafigura, Gunvor и Mercuria, - были особенно успешны: "пять лет подряд они демонстрировали лучшие показатели за всю историю". "Как следствие этого, люди просто сидят с огромными кучами нераспределенной прибыли и задают себе вопрос: "Что мы можем с этим сделать?", - отметил Перкинс.
В издании заключили, что Vitol, крупнейший в мире независимый энерготрейдер, в 2022 году получил рекордную чистую прибыль в размере 15,1 миллиарда долларов, выплатил в среднем 785 тысяч долларв в виде зарплат и бонусов своим 3311 сотрудникам и почти удвоил собственный капитал до 25,8 миллиарда, согласно отчетности, поданной в Нидерланды.