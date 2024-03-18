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Китай выпустил экономическую статистику за январь - февраль

Китай выпустил экономическую статистику за январь - февраль - 18.03.2024, ПРАЙМ

Китай выпустил экономическую статистику за январь - февраль

Китай в январе - феврале 2024 года нарастил добычу нефти на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 5,9%, свидетельствуют... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T05:30+0300

2024-03-18T05:30+0300

2024-03-18T06:05+0300

энергетика

китай

газ

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ПЕКИН, 18 мар - ПРАЙМ. Китай в январе - феврале 2024 года нарастил добычу нефти на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 5,9%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. За первые два месяца 2024 года Китай добыл 35,11 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 2,9%. Импорт нефти за два месяца года увеличился в годовом выражении на 5,1%, составив 88,3 миллиона тонн. Объем переработки нефти за первые два месяца года достиг 11,87 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3%. Добыча газа в Китае в январе - феврале 2024 года составила 41,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5,9%. Импорт газа в январе - феврале увеличился на 23,6% до 22,1 миллиона тонн. Вместе с тем производство угля сократилось: за первые два месяца текущего года данный показатель снизился на 4,2%, до 710 миллионов тонн, при этом Китай на 22,9% увеличил импорт угля - до 74,5 миллиона тонн.РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИОбъем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе - феврале 2024 года вырос на 5,5%, составив 8,1 триллиона юаней (1,1 триллиона долларов).Розничные продажи в городах Китая в январе - феврале выросли на 5,5%, составив 7 триллионов юаней (972,4 миллиарда долларов). Продажи в сельской местности составили 1 триллион юаней (139 миллиардов долларов), увеличившись на 5,8%.Розничные онлайн-продажи в Китае за первые два месяца года выросли на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 1,8 триллиона юаней (250 миллиардов долларов).Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2023 года вырос на 7,2%, составив 47,149 триллиона юаней (6,615 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи увеличились на 11%, достигнув 15,426 триллиона юаней (2,16 триллиона долларов).БЕЗРАБОТИЦАУровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - феврале 2024 года составил 5,3%.При этом отдельно в феврале уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,3%, на 0,1% выше, чем месяцем ранее.В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в феврале составило 48 часов в неделю.Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

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китай, газ