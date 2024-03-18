https://1prime.ru/20240318/litva-846444472.html
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве - 18.03.2024, ПРАЙМ
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве
Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:35+0300
2024-03-18T12:35+0300
2024-03-18T12:35+0300
спецоперация на украине
литва
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/52/841375233_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_080fe5cac1ad84217818ce7c872c7bb3.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Ранее президент Франции Эммануэль Макров заявлял, что страны-члены ЕС обсуждали возможность послать европейские войска на Украину. Слова френцузского лидера позднее резко раскритиковали как жители страны, так и представители государств Европы и НАТО. В понедельник, 18 марта, пройдет совет глав МИД стран ЕС. Перед началом заседания журналисты задали ландсбергису вопрос, может ли сообщество принять единое решение об отправке войск на Украину."Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа", - ответил он.Литовский министр напомнил, что в брюсселе не могут достичь согласия по более мелким вопросам.При этом, глава МИД страны поддержал слова Макрона об отправке вооруженных сил в зону спецоперации.
https://1prime.ru/20240318/crimea-846438577.html
литва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/52/841375233_264:0:1800:1152_1920x0_80_0_0_1c74cada1d821bcb278a13e74d8ef8e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, украина
Спецоперация на Украине, ЛИТВА, УКРАИНА
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве
Глава МИД Литвы не верит, что ЕС может принять единое решение об отправке войск на Украину
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ранее президент Франции Эммануэль Макров заявлял, что страны-члены ЕС обсуждали возможность послать европейские войска на Украину. Слова френцузского лидера позднее резко раскритиковали как жители страны, так и представители государств Европы и НАТО.
В понедельник, 18 марта, пройдет совет глав МИД стран ЕС. Перед началом заседания журналисты задали ландсбергису вопрос, может ли сообщество принять единое решение об отправке войск на Украину.
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине непростительной ошибкой Хрущева
"Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа", - ответил он.
Литовский министр напомнил, что в брюсселе не могут достичь согласия по более мелким вопросам.
При этом, глава МИД страны поддержал слова Макрона об отправке вооруженных сил в зону спецоперации.