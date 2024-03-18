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ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве

ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве - 18.03.2024, ПРАЙМ

ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве

Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:35+0300

2024-03-18T12:35+0300

2024-03-18T12:35+0300

спецоперация на украине

литва

украина

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Ранее президент Франции Эммануэль Макров заявлял, что страны-члены ЕС обсуждали возможность послать европейские войска на Украину. Слова френцузского лидера позднее резко раскритиковали как жители страны, так и представители государств Европы и НАТО. В понедельник, 18 марта, пройдет совет глав МИД стран ЕС. Перед началом заседания журналисты задали ландсбергису вопрос, может ли сообщество принять единое решение об отправке войск на Украину."Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа", - ответил он.Литовский министр напомнил, что в брюсселе не могут достичь согласия по более мелким вопросам.При этом, глава МИД страны поддержал слова Макрона об отправке вооруженных сил в зону спецоперации.

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литва

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литва, украина