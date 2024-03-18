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ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве - 18.03.2024, ПРАЙМ
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ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве - 18.03.2024, ПРАЙМ
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве
Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:35+0300
2024-03-18T12:35+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Ранее президент Франции Эммануэль Макров заявлял, что страны-члены ЕС обсуждали возможность послать европейские войска на Украину. Слова френцузского лидера позднее резко раскритиковали как жители страны, так и представители государств Европы и НАТО. В понедельник, 18 марта, пройдет совет глав МИД стран ЕС. Перед началом заседания журналисты задали ландсбергису вопрос, может ли сообщество принять единое решение об отправке войск на Украину."Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа", - ответил он.Литовский министр напомнил, что в брюсселе не могут достичь согласия по более мелким вопросам.При этом, глава МИД страны поддержал слова Макрона об отправке вооруженных сил в зону спецоперации.
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литва, украина
Спецоперация на Украине, ЛИТВА, УКРАИНА
12:35 18.03.2024
 
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве

Глава МИД Литвы не верит, что ЕС может принять единое решение об отправке войск на Украину

© CC BY 2.0 / Sami CВильнюс, Литва
Вильнюс, Литва - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© CC BY 2.0 / Sami C
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не достигнет согласия по вопросу отправки вооруженных сил в зону СВОю Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ранее президент Франции Эммануэль Макров заявлял, что страны-члены ЕС обсуждали возможность послать европейские войска на Украину. Слова френцузского лидера позднее резко раскритиковали как жители страны, так и представители государств Европы и НАТО.
В понедельник, 18 марта, пройдет совет глав МИД стран ЕС. Перед началом заседания журналисты задали ландсбергису вопрос, может ли сообщество принять единое решение об отправке войск на Украину.
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"Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа", - ответил он.
Литовский министр напомнил, что в брюсселе не могут достичь согласия по более мелким вопросам.
При этом, глава МИД страны поддержал слова Макрона об отправке вооруженных сил в зону спецоперации.
 
Спецоперация на УкраинеЛИТВАУКРАИНА
 
 
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