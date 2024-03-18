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Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину
Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину - 18.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину фактически сыграли на руку России, заявил лидер фракции... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T04:25+0300
2024-03-18T04:42+0300
спецоперация на украине
франция
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину фактически сыграли на руку России, заявил лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте республики Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1."По сути, я считаю его комментарии безответственными и контрпродуктивными", — отметил Бомпар.Он подчеркнул, что результат оказался противоположным тому, о котором заявлял Макрон."Это контрпродуктивно, потому что президент республики в каком-то смысле утверждал - это термин, который он использовал, что хочет создать стратегическую двусмысленность и лишить Владимира Путина уверенности. Полученный результат прямо противоположный, поскольку почти все страны Евросоюза и все страны НАТО сказали: "Не может быть и речи о том, чтобы мы отправили войска на территорию Украины", - подчеркнул политик.По его мнению, тем самым был продемонстрирован раскол Евросоюза по вопросу помощи Украине."Фактически, вместо того, чтобы создать стратегическую двусмысленность, он устранил стратегическую двусмысленность. И если кто-то и оказал огромную услугу Владимиру Путину, так это президент Французской Республики, поскольку он продемонстрировал раскол Европейского Союза, разделение НАТО по этому вопросу", - указал Бомпар.Макрон ранее заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил премьер-министр Габриэль Атталь. Президент Франции подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". При этом его слова раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая ФРГ. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
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франция, россия, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
04:25 18.03.2024 (обновлено: 04:42 18.03.2024)
 
Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину

Депутат Бомпар: Макрон словами об отправке войск на Украину оказал Путину услугу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину фактически сыграли на руку России, заявил лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте республики Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1.
"По сути, я считаю его комментарии безответственными и контрпродуктивными", — отметил Бомпар.
Он подчеркнул, что результат оказался противоположным тому, о котором заявлял Макрон.
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"Это контрпродуктивно, потому что президент республики в каком-то смысле утверждал - это термин, который он использовал, что хочет создать стратегическую двусмысленность и лишить Владимира Путина уверенности. Полученный результат прямо противоположный, поскольку почти все страны Евросоюза и все страны НАТО сказали: "Не может быть и речи о том, чтобы мы отправили войска на территорию Украины", - подчеркнул политик.
По его мнению, тем самым был продемонстрирован раскол Евросоюза по вопросу помощи Украине.
"Фактически, вместо того, чтобы создать стратегическую двусмысленность, он устранил стратегическую двусмысленность. И если кто-то и оказал огромную услугу Владимиру Путину, так это президент Французской Республики, поскольку он продемонстрировал раскол Европейского Союза, разделение НАТО по этому вопросу", - указал Бомпар.
Макрон ранее заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил премьер-министр Габриэль Атталь. Президент Франции подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". При этом его слова раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая ФРГ. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
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