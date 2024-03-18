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Минфин предложил добровольное клеймение ювелирных изделий

Минфин предложил добровольное клеймение ювелирных изделий - 18.03.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил добровольное клеймение ювелирных изделий

Минфин России предлагает сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добровольным при условии... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:18+0300

2024-03-18T11:18+0300

2024-03-18T11:18+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России предлагает сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добровольным при условии нанесения на них двухмерного штрихкода, говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов. Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в РФ для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Опробование, анализ и соответствующее клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору). "Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: "Клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для вывоза из Российской Федерации ‎в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, осуществляется на добровольной основе при условии нанесения на них двухмерного штрихового кода в соответствии с порядком функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов", - говорится в проекте. "Физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий", - поясняется в материалах к проекту. Кроме того, Минфин РФ предлагает дать производителям изделий право представлять ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной пробирной палаты вне районов их деятельности в случаях ограниченной транспортной доступности. В проекте предлагается, чтобы перечень территориальных органов, которые принимают на опробование, анализ и клеймение ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства вне районов деятельности их изготовителей, определялся Федеральной пробирной палатой. "У ряда изготовителей ювелирных изделий отечественного производства (преимущественно осуществляющих деятельность в Удмуртской Республике, Ставропольском и Пермском краях, Челябинской, Волгоградской и Владимирской областях) возникают логистические сложности при представлении ювелирных изделий отечественного производства на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной пробирной палаты в районе их деятельности", - отмечается в материалах. Согласно проекту, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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