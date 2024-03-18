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Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель

Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель - 18.03.2024, ПРАЙМ

Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель

Аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по стоимости нефти марки Brent в третьем квартале сразу на 10 долларов за баррель, до 90 долларов за баррель,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T17:20+0300

2024-03-18T17:20+0300

2024-03-18T17:20+0300

энергетика

нефть

morgan stanley

прогноз

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по стоимости нефти марки Brent в третьем квартале сразу на 10 долларов за баррель, до 90 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер. "Morgan Stanley повысил свой прогноз цены на нефть марки Brent на 10 долларов за баррель, до 90 долларов на третий квартал 2024 года, ссылаясь на более дефицитный баланс спроса и предложения", - пишет агентство, ссылаясь на банк. В то же время прогноз стоимости Brent в первом квартале был повышен до 85 долларов за баррель с 82,5 доллара ранее, на второй квартал - до 87,5 доллара с 82,5 доллара, а в четвертом цена ожидается на уровне в 85 долларов за баррель вместо 80 долларов, ожидавшихся ранее.

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нефть, morgan stanley, прогноз