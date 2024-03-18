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Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель
Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель - 18.03.2024, ПРАЙМ
Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель
Аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по стоимости нефти марки Brent в третьем квартале сразу на 10 долларов за баррель, до 90 долларов за баррель,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:20+0300
2024-03-18T17:20+0300
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энергетика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по стоимости нефти марки Brent в третьем квартале сразу на 10 долларов за баррель, до 90 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер. "Morgan Stanley повысил свой прогноз цены на нефть марки Brent на 10 долларов за баррель, до 90 долларов на третий квартал 2024 года, ссылаясь на более дефицитный баланс спроса и предложения", - пишет агентство, ссылаясь на банк. В то же время прогноз стоимости Brent в первом квартале был повышен до 85 долларов за баррель с 82,5 доллара ранее, на второй квартал - до 87,5 доллара с 82,5 доллара, а в четвертом цена ожидается на уровне в 85 долларов за баррель вместо 80 долларов, ожидавшихся ранее.
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нефть, morgan stanley, прогноз
Энергетика, Нефть, Morgan Stanley, прогноз
Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до 90 долларов за баррель
Reuters: Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до $90 за баррель в III квартале
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по стоимости нефти марки Brent в третьем квартале сразу на 10 долларов за баррель, до 90 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер.
"Morgan Stanley повысил свой прогноз цены на нефть марки Brent на 10 долларов за баррель, до 90 долларов на третий квартал 2024 года, ссылаясь на более дефицитный баланс спроса и предложения", - пишет агентство, ссылаясь на банк.
В то же время прогноз стоимости Brent в первом квартале был повышен до 85 долларов за баррель с 82,5 доллара ранее, на второй квартал - до 87,5 доллара с 82,5 доллара, а в четвертом цена ожидается на уровне в 85 долларов за баррель вместо 80 долларов, ожидавшихся ранее.