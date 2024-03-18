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В Saudi Aramco призвали перестать мечтать о переходе к зеленой энергетике

В Saudi Aramco призвали перестать мечтать о переходе к зеленой энергетике - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Saudi Aramco призвали перестать мечтать о переходе к зеленой энергетике

К зеленой энергетике перейти не получится, передает CNBC слова генерального директора саудовской компании Saudi Aramco Амин Насер. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T23:39+0300

2024-03-18T23:39+0300

2024-03-18T23:39+0300

энергетика

нефть

зеленая энергетика

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. К зеленой энергетике перейти не получится, передает CNBC слова генерального директора саудовской компании Saudi Aramco Амин Насер.Он предположил, что на ископаемое топливо в ближайшие годы будет только расти."Мое предложение таково: мы должны оставить фантазии о поэтапном отказе от нефти и газа и вместо этого инвестировать в них", — отметил Насер.Гендиректор Saudi Aramco подчеркнул, что в альтернативные источники энергии было вложено более 9,5 триллиона долларов за последние 20 лет, но они так и не смогли заменить углеводороды. Ветровая и солнечная энергии занимают только четыре процента от общего объема, процент использования электромобилей около трех процентов. При этом, по словам Насера, потребность мировой общественности с начала XXI века увеличилась на 100 миллионов баррелей в день.Руководитель нефтяной компании указал, что больше всего энергии будут потреблять развивающиеся страны, которые межу прочим получают только пять процентов от всех инвестиций, выделяемых на развитие возобновляемой энергетики. Насер считает, что миру стоит сконцентрироваться на на повышении эффективности использования нефти и газа, а также на сокращении выбросов от них.Недавний отчет Минэнерго США опубликовал отчет, согласно которому экспорт нефти из США за 2023 год установил новый рекорд в 4,1 миллиона баррелей в сутки. Основным направлением экспорта стала Европа: в 2023 году экспорт из США в Европу составил в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки, что несколько больше, чем экспорт США в Азию и Океанию, составлявший 1,7 миллиона баррелей в сутки, добавляется в отчете EIA. Больше всего нефти из США в 2023 году получали Нидерланды - в среднем 652 тысячи баррелей в сутки, что на 82% выше, чем в 2022 году. Китай занял второе место по объему получаемой от США нефти (в среднем 452 тысячи баррелей в сутки - вдвое больше, чем в 2022 году).

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нефть, зеленая энергетика