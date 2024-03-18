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Цена нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель - 18.03.2024, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 ноября прошлого года достигла 86 долларов, следует из... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:39+0300

2024-03-18T11:39+0300

2024-03-18T11:39+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 ноября прошлого года достигла 86 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,68%, до 85,94 доллара за баррель, а минутами ранее достигала 86 долларов - впервые с 6 ноября.Майские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 0,79%, до 81,22 доллара за баррель.

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нефть, brent, цена, новости