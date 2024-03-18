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Китай готовится закупить рекордный объем российской нефти, пишут СМИ

Китай готовится закупить рекордный объем российской нефти, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ

Китай готовится закупить рекордный объем российской нефти, пишут СМИ

В марте Китай намерен импортировать рекордное количество российской нефти, чему способствуют большие объемы нефти Sokol, от которой Индия отказалась из-за... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:53+0300

2024-03-18T14:53+0300

2024-03-18T14:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В марте Китай намерен импортировать рекордное количество российской нефти, чему способствуют большие объемы нефти Sokol, от которой Индия отказалась из-за санкций США, передает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.По данным Kpler, в этом месяце Китай будет получать около 1,7 миллиона баррелей в день российской нефти. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся по сравнению с предыдущим месяцем и достигнут рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день.В агентстве отметили, что Китай является постоянным покупателем российской нефти с момента начала спецоперации на Украине и недавно воспользовался преимуществами нефти Sokol после того, как поток нефти этого сорта в Индию сократился.По данным трейдеров, пока неясно, попадут ли все грузы Sokol к реальным покупателям или будут помещены на таможенное хранение, так как на фоне недавних санкций со стороны США, китайские банки неохотно участвуют в нефтяных сделках, заключили в издании.Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году заработала на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 32,2 миллиарда долларов, при этом полностью заместив выпавшие доходы от поставок европейским странам.Главным покупателем российских нефтепродуктов была Турция - она приобрела их на 11,8 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Далее идут Китай, который нарастил закупки в 6,7 раза - до 7,3 миллиарда долларов, Бразилия - в 24 раза, до 5,3 миллиарда долларов и Индия - почти в 9 раз, до 4,5 миллиарда долларов.

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китай, россия, нефть, новости