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Водителям назвали момент для перехода на летние шины
Водителям назвали момент для перехода на летние шины - 18.03.2024, ПРАЙМ
Водителям назвали момент для перехода на летние шины
Менять зимнюю резину на летнюю обычно следует после того, как среднесуточная температура составит шесть градусов тепла. Однако есть нюансы, рассказал агентству... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T02:02+0300
2024-03-18T02:02+0300
2024-03-18T02:02+0300
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дорожные штрафы
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Менять зимнюю резину на летнюю обычно следует после того, как среднесуточная температура составит шесть градусов тепла. Однако есть нюансы, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его словам, это правило работает для города. "Но если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - добавляет эксперт.Он также напомнил, что с осени прошлого года в России введен штраф за использование резины не по сезону и изношенной зимней резины. Таким образом, езда на зимней резине с 1 июня по 31 августа может наказываться либо предупреждением, либо штрафом в размере 500 рублей.Покупать новые шины лучше всего в конце сезона. В этот период торговые сети часто предлагают максимальные. Это актуально, поскольку шины, как и автомобили, постоянно дорожают. Так, за год цены на летние шины в России выросли более чем на треть.Основной рост наблюдается в сегменте премиальных шин. По словам автоэксперта, это вызвано существенным изменением структуры поставок. Ведь раньше значительная часть продукции выпускалась на территории России, а теперь ее приходится закупать за рубежом, что дольше и дороже. Цена шин массового сегмента изменилась незначительно, добавил специалист.
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эксклюзив, шины, штраф, дорожные штрафы, авто
Эксклюзив, шины, штраф, дорожные штрафы, Авто
Водителям назвали момент для перехода на летние шины
Автоэксперт Васильев: некоторым водителям надо переходить на летние шины позже остальных
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Менять зимнюю резину на летнюю обычно следует после того, как среднесуточная температура составит шесть градусов тепла. Однако есть нюансы, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, это правило работает для города. "Но если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - добавляет эксперт.
Он также напомнил, что с осени прошлого года в России введен штраф за использование резины не по сезону и изношенной зимней резины. Таким образом, езда на зимней резине с 1 июня по 31 августа может наказываться либо предупреждением, либо штрафом в размере 500 рублей.
Ушедший из России производитель шин объявил о массовых сокращениях
Покупать новые шины лучше всего в конце сезона. В этот период торговые сети часто предлагают максимальные. Это актуально, поскольку шины, как и автомобили, постоянно дорожают. Так, за год цены на летние шины в России выросли более чем на треть.
Основной рост наблюдается в сегменте премиальных шин. По словам автоэксперта, это вызвано существенным изменением структуры поставок. Ведь раньше значительная часть продукции выпускалась на территории России, а теперь ее приходится закупать за рубежом, что дольше и дороже. Цена шин массового сегмента изменилась незначительно, добавил специалист.