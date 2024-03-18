https://1prime.ru/20240318/ukraine-846451716.html

Небольшие, но сильные "укусы". Россия применила новую стратегию на Украине

Небольшие, но сильные "укусы". Россия применила новую стратегию на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ

Небольшие, но сильные "укусы". Россия применила новую стратегию на Украине

Российская армия успешно адаптируется к новым реалиям, а также успешно находит новые стратегии ведения боя, например — нанесение небольших удары в нескольких... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T15:28+0300

2024-03-18T15:28+0300

2024-03-18T15:38+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российская армия успешно адаптируется к новым реалиям, а также успешно находит новые стратегии ведения боя, например — нанесение небольших удары в нескольких участках фронта, передает Figaro."Русские вернули инициативу. Они способны „мучить“ своих противников. Это техника тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага", — говорится в публикации.В издании отметили, что Украинцы не могут удерживать множество участков фронта из-за нехватки ресурсов, в то время как у российской армии достаточно боеприпасов и техники.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести ротацию войск, чтобы восстановить силы, но это не решит все проблемы. Украинские силы предпринимают символические действия, например, совершают рейды на российскую территорию, но это не имеет стратегического эффекта.В издании также предположили, что следующие месяцы могут быть критическими и российская армия может вновь начать наступление на территорию Украины.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российские войска уверенно держат позиции на линии фронта, в то время на Украине наблюдается дефицит солдат и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Полный текст читайте на ИноСМИ

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