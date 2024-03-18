https://1prime.ru/20240318/uran-846427566.html

СМИ: США обвинили Нигер в подготовке соглашения по передаче урана Ирану

СМИ: США обвинили Нигер в подготовке соглашения по передаче урана Ирану - 18.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: США обвинили Нигер в подготовке соглашения по передаче урана Ирану

Власти США обвинили Нигер в подготовке договоренности по передаче урана Ирану. Это обвинение могло стать причиной разрыва военного соглашения между двумя... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T02:07+0300

2024-03-18T02:07+0300

2024-03-18T02:07+0300

политика

нигер

уран

сша

франция

урановая политика

https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_9eb0d38e345d92ca60174e96e947bda9.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Власти США обвинили Нигер в подготовке договоренности по передаче урана Ирану. Это обвинение могло стать причиной разрыва военного соглашения между двумя странами, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников этих государств. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. О причинах этого решения не сообщается."Решение Нигера прекратить свой антитеррористический альянс с Вашингтоном было принято после того, как высокопоставленные чиновники США обвинили правящую хунту страны в тайном изучении сделки, позволяющей Ирану получить доступ к его урановым запасам", - заявили изданию чиновники Нигера и США. По данным источников газеты, в распоряжении чиновников западных стран оказались разведданные, согласно которым хунта в Ниамее обсуждает сделку с Ираном о предоставлении Тегерану доступа к значительным запасам нигерского урана. Обеспокоенность США вызвало обсуждение этой договоренности в ходе январского визита премьера Нигера Али Ламин Зейна в Тегеран, когда тот встретился с высокопоставленными иранскими чиновниками. По итогам встречи стороны подписали предварительное соглашение, которое позволит Тегерану получать уран из Нигера, пишет WSJ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако два других чиновников сообщили, что завершить сделку все-таки не удалось. Чиновники американских оборонных структур обеспокоены тем, что могут потерять Нигер как союзника и надеются, что у войск США сохраниться возможность находиться в африканском государстве. Летом прошлого года военные из президентской гвардии Нигера подняли мятеж и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Страной управляет созданный для этого Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных договоренностей с Францией. Французские военные покинули страну в конце декабря 2023 года.

https://1prime.ru/20240212/843043308.html

нигер

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нигер, уран, сша, франция, урановая политика