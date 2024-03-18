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В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов

В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов - 18.03.2024, ПРАЙМ

В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов

Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало станцию К-1000 для подавления FPV-дронов купольного типа ля защиты бронетехники и автотранспорта. Об... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:01+0300

2024-03-18T10:01+0300

2024-03-18T10:05+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало станцию К-1000 для подавления FPV-дронов купольного типа ля защиты бронетехники и автотранспорта. Об этом агентству РИА Новости рассказала директор по развитию предприятия Алена Баландина."Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", — отметила она.По словам Баландиной, разработанная система "гасит" вражеские дроны в двух диапазонах - 800 и 900 мегагерц. В будущем планируется разработать аналогичные системы, работающие в трех или четырех диапазонах (2400 и 5800 мегагерц). На данный момент "Кайсант" уже начал серийное производство K-1000, первые заказы уже поступили от правительства Москвы, а также ведутся переговоры о массовых поставках в зоны спецопераций.Ранее "Кайсант" усовершенствовало антидроновое ружье "Аргус-Антидрон", предназначенное для подавления БПЛА противника. Отмечалось, что облик ружья практически не изменился, однако теперь увеличилось число каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки.

https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html

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