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В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов - 18.03.2024, ПРАЙМ
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало станцию К-1000 для подавления FPV-дронов купольного типа ля защиты бронетехники и автотранспорта. Об... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:01+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало станцию К-1000 для подавления FPV-дронов купольного типа ля защиты бронетехники и автотранспорта. Об этом агентству РИА Новости рассказала директор по развитию предприятия Алена Баландина."Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", — отметила она.По словам Баландиной, разработанная система "гасит" вражеские дроны в двух диапазонах - 800 и 900 мегагерц. В будущем планируется разработать аналогичные системы, работающие в трех или четырех диапазонах (2400 и 5800 мегагерц). На данный момент "Кайсант" уже начал серийное производство K-1000, первые заказы уже поступили от правительства Москвы, а также ведутся переговоры о массовых поставках в зоны спецопераций.Ранее "Кайсант" усовершенствовало антидроновое ружье "Аргус-Антидрон", предназначенное для подавления БПЛА противника. Отмечалось, что облик ружья практически не изменился, однако теперь увеличилось число каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки.
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Вооружения, РОССИЯ, оружие, ДРОНЫ, Новости
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
НПО "Кайсант" разработало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало станцию К-1000 для подавления FPV-дронов купольного типа ля защиты бронетехники и автотранспорта. Об этом агентству РИА Новости рассказала директор по развитию предприятия Алена Баландина.
"Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", — отметила она.
По словам Баландиной, разработанная система "гасит" вражеские дроны в двух диапазонах - 800 и 900 мегагерц. В будущем планируется разработать аналогичные системы, работающие в трех или четырех диапазонах (2400 и 5800 мегагерц). На данный момент "Кайсант" уже начал серийное производство K-1000, первые заказы уже поступили от правительства Москвы, а также ведутся переговоры о массовых поставках в зоны спецопераций.
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
Ранее "Кайсант" усовершенствовало антидроновое ружье "Аргус-Антидрон", предназначенное для подавления БПЛА противника. Отмечалось, что облик ружья практически не изменился, однако теперь увеличилось число каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки.