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США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ

США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ

США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ

Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и других бронемашин в рамках активизации... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T15:05+0300

2024-03-18T15:05+0300

2024-03-18T15:05+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и других бронемашин в рамках активизации Соединенными Штатами военного усиления НАТО в Европе, порт был заполнен американскими танками Abrams и Bradley, говорится на сайте enikos.gr."Очередная переброска сухопутных воинских частей американских вооруженных сил завершилась в порту Александруполис. Грузовое судно Leroy A. Mendonica выгрузило большое количество техники армии США в порту Александруполис в поддержку развертывания боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии", - сказано в сообщении.Развертывание сил США в Европе является свидетельством приверженности НАТО и Соединенных Штатов Европе. Особое значение имеет порт Александруполис.Греция и США укрепили свои отношения в последние годы, изменяя соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), расширяя количество американских военных баз в Греции. США получили порт Александруполис и стали главным партнером Греции в регионе.Греческое правительство выразило желание присутствия американских военных на своей территории, а премьер-министр отметил, что обновленное соглашение отражает новую реальность.Греция и США в последние годы укрепляют отношения и внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, увеличив срок его действия до пяти лет.

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сша, греция, оружие, новости