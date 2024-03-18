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США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ
США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ
Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и других бронемашин в рамках активизации... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T15:05+0300
2024-03-18T15:05+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и других бронемашин в рамках активизации Соединенными Штатами военного усиления НАТО в Европе, порт был заполнен американскими танками Abrams и Bradley, говорится на сайте enikos.gr."Очередная переброска сухопутных воинских частей американских вооруженных сил завершилась в порту Александруполис. Грузовое судно Leroy A. Mendonica выгрузило большое количество техники армии США в порту Александруполис в поддержку развертывания боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии", - сказано в сообщении.Развертывание сил США в Европе является свидетельством приверженности НАТО и Соединенных Штатов Европе. Особое значение имеет порт Александруполис.Греция и США укрепили свои отношения в последние годы, изменяя соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), расширяя количество американских военных баз в Греции. США получили порт Александруполис и стали главным партнером Греции в регионе.Греческое правительство выразило желание присутствия американских военных на своей территории, а премьер-министр отметил, что обновленное соглашение отражает новую реальность.Греция и США в последние годы укрепляют отношения и внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, увеличив срок его действия до пяти лет.
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сша, греция, оружие, новости
Вооружения, США, ГРЕЦИЯ, оружие, Новости
США доставили в греческий порт новую партию военной техники, пишут СМИ
СМИ: США доставили в греческий порт новую большую партию военной техники для усиления НАТО
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и других бронемашин в рамках активизации Соединенными Штатами военного усиления НАТО в Европе, порт был заполнен американскими танками Abrams и Bradley, говорится на сайте enikos.gr.
"Очередная переброска сухопутных воинских частей американских вооруженных сил завершилась в порту Александруполис. Грузовое судно Leroy A. Mendonica выгрузило большое количество техники армии США в порту Александруполис в поддержку развертывания боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии", - сказано в сообщении.
Развертывание сил США в Европе является свидетельством приверженности НАТО и Соединенных Штатов Европе. Особое значение имеет порт Александруполис.
Греция и США укрепили свои отношения в последние годы, изменяя соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), расширяя количество американских военных баз в Греции. США получили порт Александруполис и стали главным партнером Греции в регионе.
Ситуация на Украине достигла "нулевой точки", считают в Греции
Греческое правительство выразило желание присутствия американских военных на своей территории, а премьер-министр отметил, что обновленное соглашение отражает новую реальность.
Греция и США в последние годы укрепляют отношения и внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, увеличив срок его действия до пяти лет.