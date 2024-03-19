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В Германии сделали неожиданное заявление об Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В Германии сделали неожиданное заявление об Украине
В Германии сделали неожиданное заявление об Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали неожиданное заявление об Украине
Запад, вместо того, чтобы снабжать Киев оружием, должен осознать необходимость мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, подчеркнула немецкий... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:57+0300
2024-03-19T09:57+0300
спецоперация на украине
германия
украина
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Запад, вместо того, чтобы снабжать Киев оружием, должен осознать необходимость мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, подчеркнула немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt."Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — отметила она.Кроме того, политик отметила, что некоторые страны уже перестали поставлять Киеву вооружение, так как поняли важность урегулирования конфликта. Тем не менее, Вагенкнехт возмущена тем, что немецкое руководство до сих пор не допускает возможность переговоров. Вагенкнехт также выступила против сакнций против России, так как, по ее мнениЮ сотрудничество со страной нужно восстанавливать. Ранее президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу.
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германия, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
09:57 19.03.2024
 
В Германии сделали неожиданное заявление об Украине

Вагенкнехт призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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МОСКВА, 19 мар ПРАЙМ. Запад, вместо того, чтобы снабжать Киев оружием, должен осознать необходимость мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, подчеркнула немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
"Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — отметила она.
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Кроме того, политик отметила, что некоторые страны уже перестали поставлять Киеву вооружение, так как поняли важность урегулирования конфликта. Тем не менее, Вагенкнехт возмущена тем, что немецкое руководство до сих пор не допускает возможность переговоров.
Вагенкнехт также выступила против сакнций против России, так как, по ее мнениЮ сотрудничество со страной нужно восстанавливать.
Ранее президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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