https://1prime.ru/20240319/846467067.html

В Германии сделали неожиданное заявление об Украине

В Германии сделали неожиданное заявление об Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Германии сделали неожиданное заявление об Украине

Запад, вместо того, чтобы снабжать Киев оружием, должен осознать необходимость мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, подчеркнула немецкий... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T09:57+0300

2024-03-19T09:57+0300

2024-03-19T09:57+0300

спецоперация на украине

германия

украина

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Запад, вместо того, чтобы снабжать Киев оружием, должен осознать необходимость мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, подчеркнула немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt."Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — отметила она.Кроме того, политик отметила, что некоторые страны уже перестали поставлять Киеву вооружение, так как поняли важность урегулирования конфликта. Тем не менее, Вагенкнехт возмущена тем, что немецкое руководство до сих пор не допускает возможность переговоров. Вагенкнехт также выступила против сакнций против России, так как, по ее мнениЮ сотрудничество со страной нужно восстанавливать. Ранее президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу.

https://1prime.ru/20240313/peregovory-846236081.html

германия

украина

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германия, украина