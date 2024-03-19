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Шеремет объяснил, чем может обернуться передача Киеву ATACMS - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Шеремет объяснил, чем может обернуться передача Киеву ATACMS
Шеремет объяснил, чем может обернуться передача Киеву ATACMS - 19.03.2024, ПРАЙМ
Шеремет объяснил, чем может обернуться передача Киеву ATACMS
Предоставление Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS может сыграть с ней злую шутку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:46+0300
2024-03-19T13:04+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Предоставление Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS может сыграть с ней злую шутку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Передача дальнобойных ракет сыграет с Украиной злую шутку. Снабжение украинских террористов таким оружием несет потенциальные угрозы для мирного населения России", - сказал парламентарий агентству.В качестве пояснения депутат объяснил, что в таком случае России придется предпринимать еще более разрушительные действия и применять серьезное оружие для защиты своих граждан и обеспечения безопасности.Шеремет добавил, что США "отдают украинский народ в жертву" ради того, чтобы удовлетворить свое "маниакальное желание навредить России", и тем самым Вашингтон еще больше втягивает Киев в кровавый конфликт.Ранее сообщалось, что американский сенатор Линдси Грэм* предложил украинским гражданам идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста и поддержки со стороны США. По его словам, украинское руководство должно принять закон об ужесточении мобилизации как можно скорее.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ракеты ATACMS
12:46 19.03.2024 (обновлено: 13:04 19.03.2024)
 
Шеремет объяснил, чем может обернуться передача Киеву ATACMS

Шеремет: передача ATACMS сыграет с Украиной злую шутку

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкРабочее совещание Совета министров Республики Крым
Рабочее совещание Совета министров Республики Крым - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Предоставление Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS может сыграть с ней злую шутку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Передача дальнобойных ракет сыграет с Украиной злую шутку. Снабжение украинских террористов таким оружием несет потенциальные угрозы для мирного населения России", - сказал парламентарий агентству.
В качестве пояснения депутат объяснил, что в таком случае России придется предпринимать еще более разрушительные действия и применять серьезное оружие для защиты своих граждан и обеспечения безопасности.
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Шеремет добавил, что США "отдают украинский народ в жертву" ради того, чтобы удовлетворить свое "маниакальное желание навредить России", и тем самым Вашингтон еще больше втягивает Киев в кровавый конфликт.
Ранее сообщалось, что американский сенатор Линдси Грэм* предложил украинским гражданам идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста и поддержки со стороны США. По его словам, украинское руководство должно принять закон об ужесточении мобилизации как можно скорее.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАракеты ATACMS
 
 
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