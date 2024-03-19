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Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"

Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира" - 19.03.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"

Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T18:55+0300

2024-03-19T18:55+0300

2024-03-19T18:55+0300

спецоперация на украине

германия

олаф шольц

поставки оружия украине

военная помощь украине

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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit. Согласно решению канцлера, Германия выделяет 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер. "И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", — сказал он. Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву ракеты Taurus. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

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германия, олаф шольц, поставки оружия украине, военная помощь украине