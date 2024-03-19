Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира" - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240319/846489986.html
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира" - 19.03.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"
Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T18:55+0300
2024-03-19T18:55+0300
спецоперация на украине
германия
олаф шольц
поставки оружия украине
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit. Согласно решению канцлера, Германия выделяет 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер. "И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", — сказал он. Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву ракеты Taurus. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
https://1prime.ru/20240315/846336130.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, олаф шольц, поставки оружия украине, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, поставки оружия Украине, военная помощь Украине
18:55 19.03.2024
 
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"

Zeit: Шольц из-за поставок Украине оружия отказался называть себя "канцлером мира"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 19 мар ПРАЙМ. Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit.
Согласно решению канцлера, Германия выделяет 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер.
"И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", — сказал он.
Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
В Германии призвали пересмотреть газовую политику на фоне ненадежности США
15 марта, 11:21
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву ракеты Taurus.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯОлаф Шольцпоставки оружия Украиневоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала