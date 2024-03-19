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Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира" - 19.03.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"
Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T18:55+0300
2024-03-19T18:55+0300
2024-03-19T18:55+0300
спецоперация на украине
германия
олаф шольц
поставки оружия украине
военная помощь украине
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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit. Согласно решению канцлера, Германия выделяет 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер. "И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", — сказал он. Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву ракеты Taurus. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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германия, олаф шольц, поставки оружия украине, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, поставки оружия Украине, военная помощь Украине
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"
Zeit: Шольц из-за поставок Украине оружия отказался называть себя "канцлером мира"
БЕРЛИН, 19 мар
— ПРАЙМ.
Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира" из-за поставок Украине вооружения, заявил он в подкасте для издания Zeit
.
Согласно решению канцлера, Германия выделяет 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер.
"И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", — сказал он.
Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus.
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Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву ракеты Taurus.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.