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Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир" - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир"
Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир" - 19.03.2024, ПРАЙМ
Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир"
Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:35+0300
2024-03-19T16:35+0300
карта "мир"
армения
банки
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ЕРЕВАН, 19 мар - ПРАЙМ. Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении. "Армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт "Мир" из-за риска вторичных санкций. Эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Банк "ВТБ (Армения)" как дочерний банк российского ПАО ВТБ продолжит сотрудничество с системой "Мир"", - заявили в Союзе банков в ответ на запрос Sputnik Армения. Ранее во вторник Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт "Мир", с российскими картами продолжит работать лишь банк "ВТБ Армения". В Центральном банке Армении заявляли, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.
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карта "мир", армения, банки
карта "Мир", АРМЕНИЯ, Банки
16:35 19.03.2024
 
Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир"

Союз банков Армении: кредитные организации решили прекратить обслуживание карт "Мир"

© fotolia.com / tas33050391Ереван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© fotolia.com / tas33050391
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ЕРЕВАН, 19 мар - ПРАЙМ. Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении.
"Армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт "Мир" из-за риска вторичных санкций. Эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Банк "ВТБ (Армения)" как дочерний банк российского ПАО ВТБ продолжит сотрудничество с системой "Мир"", - заявили в Союзе банков в ответ на запрос Sputnik Армения.
Карты Мир за рубежом
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ
15 марта, 20:02
Ранее во вторник Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт "Мир", с российскими картами продолжит работать лишь банк "ВТБ Армения".
В Центральном банке Армении заявляли, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.
 
карта "Мир"АРМЕНИЯБанки
 
 
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