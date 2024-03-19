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Автодилеры предсказали "ценовые войны" в России
Автодилеры предсказали "ценовые войны" в России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Автодилеры предсказали "ценовые войны" в России
Если ключевая ставка в России не изменится, можно ожидать нормализации цен на российском авторынке, которая, в свою очередь, может привести к ценовым войнам... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:06+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Если ключевая ставка в России не изменится, можно ожидать нормализации цен на российском авторынке, которая, в свою очередь, может привести к ценовым войнам между автопроизводителями, передают "Известия" со ссылкой на генерального директора дилерского холдинга "Автодом" Андрея Ольховского."К фундаментальным причинам роста или продолжения стабилизации цен относится ключевая ставка. В случае ее сохранения на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и ценовые войны производителей в случае стагнации рынка", —отметил эксперт.Он также отметил, что при смягчении монетарной политики стоимость автомобилей может увеличиваться пропорционально платежеспособному спросу.Также ожидается постепенный рост цен на автомобили, прошедшие таможенное оформление в странах ЕАЭС, из-за введения нового порядка расчета платы за ввоз. Автомобили, прошедшие таможенное оформление в Кыргызстане, сейчас стоят на 30 процентов дешевле, чем те, которые продает официальный дилер. Этот рост цен затронет сегмент импорта, на который приходится 12-15 процентов автомобилей, поставляемых в Россию, заключили в газете.
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РОССИЯ, Авто, Новости, ставка Банка России
Автодилеры предсказали "ценовые войны" в России
"Автодом": в России могут начаться "ценовые войны" из-за стагнации авторынка
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ.
Если ключевая ставка в России не изменится, можно ожидать нормализации цен на российском авторынке, которая, в свою очередь, может привести к ценовым войнам между автопроизводителями, передают
"Известия" со ссылкой на генерального директора дилерского холдинга "Автодом" Андрея Ольховского.
"К фундаментальным причинам роста или продолжения стабилизации цен относится ключевая ставка. В случае ее сохранения на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и ценовые войны производителей в случае стагнации рынка", —отметил эксперт.
Он также отметил, что при смягчении монетарной политики стоимость автомобилей может увеличиваться пропорционально платежеспособному спросу.
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Также ожидается постепенный рост цен на автомобили, прошедшие таможенное оформление в странах ЕАЭС, из-за введения нового порядка расчета платы за ввоз.
Автомобили, прошедшие таможенное оформление в Кыргызстане, сейчас стоят на 30 процентов дешевле, чем те, которые продает официальный дилер. Этот рост цен затронет сегмент импорта, на который приходится 12-15 процентов автомобилей, поставляемых в Россию, заключили в газете.