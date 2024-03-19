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Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию - 19.03.2024, ПРАЙМ
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию
Советник министерства обороны Австрии, ученый из Национальной академии обороны в Вене Харальд Хаас решил рассказать о другой стороне украинского конфликта для... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:07+0300
2024-03-19T17:07+0300
спецоперация на украине
россия
австрия
украина
запад
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ВЕНА, 19 мар - ПРАЙМ. Советник министерства обороны Австрии, ученый из Национальной академии обороны в Вене Харальд Хаас решил рассказать о другой стороне украинского конфликта для лучшего понимания позиции России, о чем написал в своей статье для научного журнала, столкнувшись впоследствии с суровой критикой. Об этом пишет австрийское издание Falter."Есть все основания полагать, что не Россия, а США представляют наибольшую угрозу для глобальной безопасности и безопасности в Европе", - приводит газета статью Хааса. Так, ученый объяснил, что хочет дать читателям возможность посмотреть на украинский конфликт с другой стороны, чтобы они могли понять позицию президента России Владимира Путина. Тем не менее, как отмечает Falter, статья Хааса пропитана "российской пропагандой, полуправдой и ошибками, а также мрачными обвинениями ЕС и НАТО", а единственный человек, который не подвергается критике - это Путин. После написания и публикации своей статьи Хаас подвергся жесткой критике. Так, пресс-секретарь минобороны Австрии заявил, что эта статья безумна и абсурдна, а со стороны самого автора, который озвучивает свое мнение, неправомерно высказывать его от имени всей "Национальная академия обороны".
https://1prime.ru/20240319/ukraine-846483839.html
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россия, австрия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, АВСТРИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
17:07 19.03.2024
 
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию

Советника Минобороны Австрии раскритиковали за статью о конфликте на Украине

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© flickr.com / James Cridland
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ВЕНА, 19 мар - ПРАЙМ. Советник министерства обороны Австрии, ученый из Национальной академии обороны в Вене Харальд Хаас решил рассказать о другой стороне украинского конфликта для лучшего понимания позиции России, о чем написал в своей статье для научного журнала, столкнувшись впоследствии с суровой критикой. Об этом пишет австрийское издание Falter.
"Есть все основания полагать, что не Россия, а США представляют наибольшую угрозу для глобальной безопасности и безопасности в Европе", - приводит газета статью Хааса.
Так, ученый объяснил, что хочет дать читателям возможность посмотреть на украинский конфликт с другой стороны, чтобы они могли понять позицию президента России Владимира Путина.
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Тем не менее, как отмечает Falter, статья Хааса пропитана "российской пропагандой, полуправдой и ошибками, а также мрачными обвинениями ЕС и НАТО", а единственный человек, который не подвергается критике - это Путин.
После написания и публикации своей статьи Хаас подвергся жесткой критике. Так, пресс-секретарь минобороны Австрии заявил, что эта статья безумна и абсурдна, а со стороны самого автора, который озвучивает свое мнение, неправомерно высказывать его от имени всей "Национальная академия обороны".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯАВСТРИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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