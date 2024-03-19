https://1prime.ru/20240319/bank-846485280.html

Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир"

Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир" - 19.03.2024, ПРАЙМ

Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир"

Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:30+0300

2024-03-19T16:30+0300

2024-03-19T17:17+0300

армения

банки

карта "мир"

новости

нспк

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК."НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир". При этом в Республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме", - сказали в пресс-службе НСПК.НСПК также отметила, что держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Кроме того, владельцы карт "ВТБ Армения" смогут совершать трансграничные переводы. Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты. В России и во всем мире основным бизнесом системы является выпуск банковских карт, обработка платежей между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, банками‑эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда. Оператор "Мир" - АО "Национальная система платежных карт".

https://1prime.ru/20240319/armeniya-846485607.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, банки, карта "мир", новости, нспк