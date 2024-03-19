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Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир"
Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир" - 19.03.2024, ПРАЙМ
Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир"
Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:30+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК."НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир". При этом в Республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме", - сказали в пресс-службе НСПК.НСПК также отметила, что держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Кроме того, владельцы карт "ВТБ Армения" смогут совершать трансграничные переводы. Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты. В России и во всем мире основным бизнесом системы является выпуск банковских карт, обработка платежей между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, банками‑эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда. Оператор "Мир" - АО "Национальная система платежных карт".
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армения, банки, карта "мир", новости, нспк
АРМЕНИЯ, Банки, карта "Мир", Новости, НСПК
Банки в единой платежной системе Армении прекратят обслуживание карт "Мир"
НСПК: банки платежной системы Армении ARCA с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир"
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК.
"НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир". При этом в Республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме", - сказали в пресс-службе НСПК.
НСПК также отметила, что держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Кроме того, владельцы карт "ВТБ Армения" смогут совершать трансграничные переводы.
Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир"
Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты. В России и во всем мире основным бизнесом системы является выпуск банковских карт, обработка платежей между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, банками‑эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда. Оператор "Мир" - АО "Национальная система платежных карт".