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Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей - 19.03.2024, ПРАЙМ
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам вооруженных сил Украины, на этом фоне около девяти тысяч детей эвакуируют. Об этом заявил в ходе заседания | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:12+0300
2024-03-19T14:12+0300
2024-03-19T14:12+0300
спецоперация на украине
белгородская область
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эвакуация
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам вооруженных сил Украины, на этом фоне около девяти тысяч детей эвакуируют. Об этом заявил в ходе заседания президиума генсовета "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков.Накануне глава региона отметил, что с прошлой недели в результате нападений украинской стороны 16 мирных жителей погибли, 98 человек, в том числе дети, пострадали."Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", - сказал он.Гладков подчеркнул, что система эвакуации уже выстроена. По его словам, 22 марта 1,2 тысячи детей отправят в Пензу, Тамбов, Ставропольский край и Калугу.
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белгородская область, всу, вячеслав гладков, дети, эвакуация
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ВСУ, Вячеслав Гладков, дети, эвакуация
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Губернатор Гладков: из Белгородской области эвакуируют девять тысяч детей
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам вооруженных сил Украины, на этом фоне около девяти тысяч детей эвакуируют. Об этом заявил в ходе заседания президиума генсовета "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне глава региона отметил, что с прошлой недели в результате нападений украинской стороны 16 мирных жителей погибли, 98 человек, в том числе дети, пострадали.
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"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", - сказал он.
Гладков подчеркнул, что система эвакуации уже выстроена. По его словам, 22 марта 1,2 тысячи детей отправят в Пензу, Тамбов, Ставропольский край и Калугу.