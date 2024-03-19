https://1prime.ru/20240319/belgorod-846478902.html

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей - 19.03.2024, ПРАЙМ

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам вооруженных сил Украины, на этом фоне около девяти тысяч детей эвакуируют. Об этом заявил в ходе заседания | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:12+0300

2024-03-19T14:12+0300

2024-03-19T14:12+0300

спецоперация на украине

белгородская область

всу

вячеслав гладков

дети

эвакуация

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам вооруженных сил Украины, на этом фоне около девяти тысяч детей эвакуируют. Об этом заявил в ходе заседания президиума генсовета "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков.Накануне глава региона отметил, что с прошлой недели в результате нападений украинской стороны 16 мирных жителей погибли, 98 человек, в том числе дети, пострадали."Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", - сказал он.Гладков подчеркнул, что система эвакуации уже выстроена. По его словам, 22 марта 1,2 тысячи детей отправят в Пензу, Тамбов, Ставропольский край и Калугу.

https://1prime.ru/20240319/vsu-846476181.html

белгородская область

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белгородская область, всу, вячеслав гладков, дети, эвакуация