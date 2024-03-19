https://1prime.ru/20240319/egipet-846488426.html
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз - 19.03.2024, ПРАЙМ
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз
Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:38+0300
2024-03-19T17:38+0300
2024-03-19T17:38+0300
египет
электронная виза
россия
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb3d2a63a26c8bdc336427f99336e0c.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Из приоритетных, которые сейчас рассматриваются — Египет. Возможно, он будет включен до конца года в перечень стран на электронную визу", — сказал Кондратьев на международной выставке туризма Mitt. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
https://1prime.ru/20240315/846331483.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdc7f7be2206e8db04a015403de2b953.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, электронная виза, россия, минэкономразвития рф
ЕГИПЕТ, электронная виза, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз в 2024 году
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Из приоритетных, которые сейчас рассматриваются — Египет. Возможно, он будет включен до конца года в перечень стран на электронную визу", — сказал Кондратьев на международной выставке туризма Mitt.
Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС.
Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в АТОР
В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.