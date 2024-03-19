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МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз

МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз - 19.03.2024, ПРАЙМ

МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз

Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T17:38+0300

2024-03-19T17:38+0300

2024-03-19T17:38+0300

египет

электронная виза

россия

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Из приоритетных, которые сейчас рассматриваются — Египет. Возможно, он будет включен до конца года в перечень стран на электронную визу", — сказал Кондратьев на международной выставке туризма Mitt. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.

https://1prime.ru/20240315/846331483.html

египет

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египет, электронная виза, россия, минэкономразвития рф