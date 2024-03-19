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МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз - 19.03.2024, ПРАЙМ
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МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз - 19.03.2024, ПРАЙМ
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз
Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:38+0300
2024-03-19T17:38+0300
египет
электронная виза
россия
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Из приоритетных, которые сейчас рассматриваются — Египет. Возможно, он будет включен до конца года в перечень стран на электронную визу", — сказал Кондратьев на международной выставке туризма Mitt. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
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египет, электронная виза, россия, минэкономразвития рф
ЕГИПЕТ, электронная виза, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
17:38 19.03.2024
 
МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз

МЭР рассматривает включение Египта в список стран для электронных виз в 2024 году

© Фото : Unsplash/Jordi Orts SegalesФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Unsplash/Jordi Orts Segales
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Из приоритетных, которые сейчас рассматриваются — Египет. Возможно, он будет включен до конца года в перечень стран на электронную визу", — сказал Кондратьев на международной выставке туризма Mitt.
Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС.
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В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
 
ЕГИПЕТэлектронная визаРОССИЯМинэкономразвития РФ
 
 
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