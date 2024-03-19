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Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, заявил Нарышкин - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, заявил Нарышкин
Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, заявил Нарышкин - 19.03.2024, ПРАЙМ
Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, заявил Нарышкин
На первом этапе Франция намерена отправить около двух тысяч военных на Украину, заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:31+0300
2024-03-19T17:32+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. На первом этапе Франция намерена отправить около двух тысяч военных на Украину, заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", - приводит слова Нарышкина пресс-служба СВР.Глава ведомства подчеркнул, что в случае отправки на Украину, французские военнослужащие станут основной целью российских военных, так как незаметно перебросить такой контингент не удастся.Нарышкин также отметил, что даже французские власти отмечают запредельное число погибших французских солдат. "Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть "признательные показания". Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог", - отметил он.Ко всему прочему, появление подобного рода информации может спровоцировать протесты по всей Франции, которые дополнительно усугубят политическую обстановку в стране, в особенности, на фоне выступлений французских аграриев.Глава СВР заключил, что высокое число потерь может также привести к недовольству среди офицерского состава, потому что уже на сейчас французская армия сталкивается со значительными трудностями в поиске "добровольцев" для замены "выбывших".
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россия, франция, свр, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, СВР, Новости
17:31 19.03.2024 (обновлено: 17:32 19.03.2024)
 
Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, заявил Нарышкин

Нарышкин: Франция готовится на первом этапе отправить около двух тысяч военных на Украину

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. На первом этапе Франция намерена отправить около двух тысяч военных на Украину, заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", - приводит слова Нарышкина пресс-служба СВР.
Глава ведомства подчеркнул, что в случае отправки на Украину, французские военнослужащие станут основной целью российских военных, так как незаметно перебросить такой контингент не удастся.
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Нарышкин также отметил, что даже французские власти отмечают запредельное число погибших французских солдат. "Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть "признательные показания". Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог", - отметил он.
Ко всему прочему, появление подобного рода информации может спровоцировать протесты по всей Франции, которые дополнительно усугубят политическую обстановку в стране, в особенности, на фоне выступлений французских аграриев.
Глава СВР заключил, что высокое число потерь может также привести к недовольству среди офицерского состава, потому что уже на сейчас французская армия сталкивается со значительными трудностями в поиске "добровольцев" для замены "выбывших".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯФРАНЦИЯСВРНовости
 
 
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