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Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240319/frantsiya-846492930.html
Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине
Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине, об этом она написала в | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T22:40+0300
2024-03-19T22:40+0300
спецоперация на украине
мария захарова
украина
франция
военные
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине, об этом она написала в своем Telegram-канале. "Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" — написала Захарова.Она напомнила, что минобороны Франции опровергло присутствие французских военных на Украине и планы направить туда дополнительный военный контингент, комментируя заявления директора СВР России Сергея Нарышкина. Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков.
https://1prime.ru/20240319/iran-846491510.html
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мария захарова, украина, франция, военные
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, военные
22:40 19.03.2024
 
Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

Захарова: Франция отказалась от своих, отрицая военное присутствие на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине, об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" — написала Захарова.
Она напомнила, что минобороны Франции опровергло присутствие французских военных на Украине и планы направить туда дополнительный военный контингент, комментируя заявления директора СВР России Сергея Нарышкина.
Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
ЕС выступает против попыток Франции и ФРГ ввести санкции против Ирана
20:01
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков.
 
Спецоперация на УкраинеМария ЗахароваУКРАИНАФРАНЦИЯвоенные
 
 
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