https://1prime.ru/20240319/frantsiya-846492930.html

Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине, об этом она написала в | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T22:40+0300

2024-03-19T22:40+0300

2024-03-19T22:40+0300

спецоперация на украине

мария захарова

украина

франция

военные

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине, об этом она написала в своем Telegram-канале. "Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" — написала Захарова.Она напомнила, что минобороны Франции опровергло присутствие французских военных на Украине и планы направить туда дополнительный военный контингент, комментируя заявления директора СВР России Сергея Нарышкина. Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков.

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украина

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мария захарова, украина, франция, военные