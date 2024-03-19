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Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины - 19.03.2024, ПРАЙМ
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины
Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T20:31+0300
2024-03-19T20:31+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр. "Канада выделит около 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины", — заявил журналистам Блэр. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будет выделено 7,5 млн канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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канада, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, КАНАДА, УКРАИНА, помощь Украине
20:31 19.03.2024
 
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины

Блэр: Оттава выделит 30 миллионов долларов на артиллерийские боеприпасы для Украины

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр.
"Канада выделит около 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины", — заявил журналистам Блэр.
По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будет выделено 7,5 млн канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеКАНАДАУКРАИНАпомощь Украине
 
 
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