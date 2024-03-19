https://1prime.ru/20240319/lerchek-846474019.html
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Лерчек подала на развод с мужем - 19.03.2024, ПРАЙМ
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:42+0300
2024-03-19T12:42+0300
2024-03-19T12:42+0300
валерия чекалина (лерчек)
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/75/842307545_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d89b8e8f224d0501b914b2aaa3d0c5b9.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы."Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович",- следует из информации в электронной базе. Тем не менее, информация о конкретных требованиях блогера к супругу не разглашается. Ранее в 2023 году с Лерчека и ее мужа были сняты обвинения в неуплате налогов, потому что они погасили налоговый долг в размере 504 миллионов рублей. Блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного молчания и объяснили неуплату налогов тем, что "слушали неправильных людей".Они признали свои ошибки, раскаялись и призвали своих подписчиков быть внимательными при уплате налогов. Прокурор отметил, что Чекалины легализовали 130 миллионов рублей в апреле, покупая на них доллары, чтобы замаскировать происхождение средств.
https://1prime.ru/20231227/842684832.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/75/842307545_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a395b63f8f4a29e1dbd5a34cc91a3bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина (лерчек), новости
Валерия Чекалина (Лерчек), Новости
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Лерчек подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
"Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович",- следует из информации в электронной базе. Тем не менее, информация о конкретных требованиях блогера к супругу не разглашается.
С блогера Лерчек сняли все ограничения
Ранее в 2023 году с Лерчека и ее мужа были сняты обвинения в неуплате налогов, потому что они погасили налоговый долг в размере 504 миллионов рублей. Блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного молчания и объяснили неуплату налогов тем, что "слушали неправильных людей".
Они признали свои ошибки, раскаялись и призвали своих подписчиков быть внимательными при уплате налогов. Прокурор отметил, что Чекалины легализовали 130 миллионов рублей в апреле, покупая на них доллары, чтобы замаскировать происхождение средств.