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Блогер Лерчек подала на развод с мужем - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Лерчек подала на развод с мужем - 19.03.2024, ПРАЙМ
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:42+0300
2024-03-19T12:42+0300
валерия чекалина (лерчек)
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы."Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович",- следует из информации в электронной базе. Тем не менее, информация о конкретных требованиях блогера к супругу не разглашается. Ранее в 2023 году с Лерчека и ее мужа были сняты обвинения в неуплате налогов, потому что они погасили налоговый долг в размере 504 миллионов рублей. Блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного молчания и объяснили неуплату налогов тем, что "слушали неправильных людей".Они признали свои ошибки, раскаялись и призвали своих подписчиков быть внимательными при уплате налогов. Прокурор отметил, что Чекалины легализовали 130 миллионов рублей в апреле, покупая на них доллары, чтобы замаскировать происхождение средств.
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валерия чекалина (лерчек), новости
Валерия Чекалина (Лерчек), Новости
12:42 19.03.2024
 
Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Блогер Лерчек подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по вопросу о переводе под домашний арест В. Чекалиной
Заседание суда по вопросу о переводе под домашний арест В. Чекалиной - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
"Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович",- следует из информации в электронной базе. Тем не менее, информация о конкретных требованиях блогера к супругу не разглашается.
Заседание суда по вопросу о переводе под домашний арест В. Чекалиной - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2023
С блогера Лерчек сняли все ограничения
27 декабря 2023, 13:21
Ранее в 2023 году с Лерчека и ее мужа были сняты обвинения в неуплате налогов, потому что они погасили налоговый долг в размере 504 миллионов рублей. Блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного молчания и объяснили неуплату налогов тем, что "слушали неправильных людей".
Они признали свои ошибки, раскаялись и призвали своих подписчиков быть внимательными при уплате налогов. Прокурор отметил, что Чекалины легализовали 130 миллионов рублей в апреле, покупая на них доллары, чтобы замаскировать происхождение средств.
 
Валерия Чекалина (Лерчек)Новости
 
 
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