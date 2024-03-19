https://1prime.ru/20240319/lerchek-846474019.html

Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Блогер Лерчек подала на развод с мужем - 19.03.2024, ПРАЙМ

Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T12:42+0300

2024-03-19T12:42+0300

2024-03-19T12:42+0300

валерия чекалина (лерчек)

новости

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы."Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович",- следует из информации в электронной базе. Тем не менее, информация о конкретных требованиях блогера к супругу не разглашается. Ранее в 2023 году с Лерчека и ее мужа были сняты обвинения в неуплате налогов, потому что они погасили налоговый долг в размере 504 миллионов рублей. Блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного молчания и объяснили неуплату налогов тем, что "слушали неправильных людей".Они признали свои ошибки, раскаялись и призвали своих подписчиков быть внимательными при уплате налогов. Прокурор отметил, что Чекалины легализовали 130 миллионов рублей в апреле, покупая на них доллары, чтобы замаскировать происхождение средств.

https://1prime.ru/20231227/842684832.html

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валерия чекалина (лерчек), новости