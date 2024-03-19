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Карты "Мир" перестанут обслуживать большинство банков Армении
Карты "Мир" перестанут обслуживать большинство банков Армении - 19.03.2024, ПРАЙМ
Карты "Мир" перестанут обслуживать большинство банков Армении
Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T07:57+0300
2024-03-19T07:57+0300
2024-03-19T07:57+0300
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения", которая является "дочка" российского ВТБ, рассказал РБК представитель "ВТБ Армения".О скором прекращении работы карт "Мир" в большинстве банков Армении также говорит источник на российском платежном рынке. Сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками.В Армении сейчас работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых в Ереване. Также клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.Представитель НСПК отмечает, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора НСПК. На момент введения ограничений карты "Мир", кроме Армении, работали еще в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе.
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армения, втб, санкции против рф, нспк, нспк "мир"
Экономика, АРМЕНИЯ, ВТБ, санкции против РФ, НСПК, НСПК "Мир"
Карты "Мир" перестанут обслуживать большинство банков Армении
РБК: карты "Мир" перестанут работать в банкоматах и терминалах большинства банков Армении
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ.
Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения", которая является "дочка" российского ВТБ, рассказал РБК
представитель "ВТБ Армения".
О скором прекращении работы карт "Мир" в большинстве банков Армении также говорит источник на российском платежном рынке. Сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками.
В Армении сейчас работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых в Ереване. Также клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ
Представитель НСПК отмечает, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора НСПК. На момент введения ограничений карты "Мир", кроме Армении, работали еще в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе.