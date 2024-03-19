Рубль свеж и без нефти

С начала марта цена нефти Brent выросла на 2,1% и превысила $85,3 за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с 6 ноября 2023 года. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:30+0300
2024-03-19T08:30+0300
2024-03-19T08:30+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. С начала марта цена нефти Brent выросла на 2,1% и превысила $85,3 за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с 6 ноября 2023 года.ОПЕК и Международное энергетическое агентство признают, что на мировом рынке образовался дефицит нефти. Страны-участницы ОПЕК+ продолжают добровольное сокращение добычи, а США экспортируют меньше нефти и больше поставляют на внутренний рынок, чтобы снизить внутренние цены на нефтепродукты перед выборами.Высокий спрос Минэнерго США на закупки нефти в стратегический резерв является "бычьим" фактором для цены нефти. Во второй половине марта нефть может подорожать до $88 за баррель, но будет ли ее цена двигаться выше этого уровня – зависит от динамики коммерческих запасов и в мире, и в отдельных странах-импортёрах.Прямой зависимости между ценой нефти и курсом рубля сейчас нет, поскольку цена Brent сейчас уже не такой неоспоримый индикатор для Urals, как это было до "потолка цен", действующего с 2023 года.На рубль в большей степени влияют данные Минфина по бюджетным, в том числе, нефтегазовым, доходам. Высокая цена нефти может даже стать определённым негативным фактором для рубля, поскольку при получении нефтегазовых доходов сверх плана Минфин будет покупать валюту в ФНБ.Сдерживающим фактором для рубля является сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, которая должна в любом случае сохраняться до 30 апреля. Доллар до конца марта может колебаться в рамках 89-94 руб.
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. С начала марта цена нефти Brent выросла на 2,1% и превысила $85,3 за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с 6 ноября 2023 года.
ОПЕК и Международное энергетическое агентство признают, что на мировом рынке образовался дефицит нефти. Страны-участницы ОПЕК+ продолжают добровольное сокращение добычи, а США экспортируют меньше нефти и больше поставляют на внутренний рынок, чтобы снизить внутренние цены на нефтепродукты перед выборами.
Высокий спрос Минэнерго США на закупки нефти в стратегический резерв является "бычьим" фактором для цены нефти. Во второй половине марта нефть может подорожать до $88 за баррель, но будет ли ее цена двигаться выше этого уровня – зависит от динамики коммерческих запасов и в мире, и в отдельных странах-импортёрах.
Прямой зависимости между ценой нефти и курсом рубля сейчас нет, поскольку цена Brent сейчас уже не такой неоспоримый индикатор для Urals, как это было до "потолка цен", действующего с 2023 года.
На рубль в большей степени влияют данные Минфина по бюджетным, в том числе, нефтегазовым, доходам. Высокая цена нефти может даже стать определённым негативным фактором для рубля, поскольку при получении нефтегазовых доходов сверх плана Минфин будет покупать валюту в ФНБ.
Сдерживающим фактором для рубля является сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, которая должна в любом случае сохраняться до 30 апреля. Доллар до конца марта может колебаться в рамках 89-94 руб.
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