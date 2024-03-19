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Рубль свеж и без нефти - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Рубль свеж и без нефти
Рубль свеж и без нефти - 19.03.2024, ПРАЙМ
Рубль свеж и без нефти
С начала марта цена нефти Brent выросла на 2,1% и превысила $85,3 за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с 6 ноября 2023 года. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:30+0300
2024-03-19T08:30+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
опек
потолок цен на нефть
?1710826201
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. С начала марта цена нефти Brent выросла на 2,1% и превысила $85,3 за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с 6 ноября 2023 года.ОПЕК и Международное энергетическое агентство признают, что на мировом рынке образовался дефицит нефти. Страны-участницы ОПЕК+ продолжают добровольное сокращение добычи, а США экспортируют меньше нефти и больше поставляют на внутренний рынок, чтобы снизить внутренние цены на нефтепродукты перед выборами.Высокий спрос Минэнерго США на закупки нефти в стратегический резерв является "бычьим" фактором для цены нефти. Во второй половине марта нефть может подорожать до $88 за баррель, но будет ли ее цена двигаться выше этого уровня – зависит от динамики коммерческих запасов и в мире, и в отдельных странах-импортёрах.Прямой зависимости между ценой нефти и курсом рубля сейчас нет, поскольку цена Brent сейчас уже не такой неоспоримый индикатор для Urals, как это было до "потолка цен", действующего с 2023 года.На рубль в большей степени влияют данные Минфина по бюджетным, в том числе, нефтегазовым, доходам. Высокая цена нефти может даже стать определённым негативным фактором для рубля, поскольку при получении нефтегазовых доходов сверх плана Минфин будет покупать валюту в ФНБ.Сдерживающим фактором для рубля является сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, которая должна в любом случае сохраняться до 30 апреля. Доллар до конца марта может колебаться в рамках 89-94 руб.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, опек, потолок цен на нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, ОПЕК, потолок цен на нефть
08:30 19.03.2024
 

Рубль свеж и без нефти

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Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. С начала марта цена нефти Brent выросла на 2,1% и превысила $85,3 за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с 6 ноября 2023 года.
ОПЕК и Международное энергетическое агентство признают, что на мировом рынке образовался дефицит нефти. Страны-участницы ОПЕК+ продолжают добровольное сокращение добычи, а США экспортируют меньше нефти и больше поставляют на внутренний рынок, чтобы снизить внутренние цены на нефтепродукты перед выборами.
Высокий спрос Минэнерго США на закупки нефти в стратегический резерв является "бычьим" фактором для цены нефти. Во второй половине марта нефть может подорожать до $88 за баррель, но будет ли ее цена двигаться выше этого уровня – зависит от динамики коммерческих запасов и в мире, и в отдельных странах-импортёрах.
Прямой зависимости между ценой нефти и курсом рубля сейчас нет, поскольку цена Brent сейчас уже не такой неоспоримый индикатор для Urals, как это было до "потолка цен", действующего с 2023 года.
На рубль в большей степени влияют данные Минфина по бюджетным, в том числе, нефтегазовым, доходам. Высокая цена нефти может даже стать определённым негативным фактором для рубля, поскольку при получении нефтегазовых доходов сверх плана Минфин будет покупать валюту в ФНБ.
Сдерживающим фактором для рубля является сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, которая должна в любом случае сохраняться до 30 апреля. Доллар до конца марта может колебаться в рамках 89-94 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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