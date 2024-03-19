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На шаг ближе. Нефть поддержит российские активы - 19.03.2024, ПРАЙМ
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На шаг ближе. Нефть поддержит российские активы
На шаг ближе. Нефть поддержит российские активы - 19.03.2024, ПРАЙМ
На шаг ближе. Нефть поддержит российские активы
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,2%. Исключение... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:22+0300
2024-03-19T09:22+0300
мнения аналитиков
нефть
курсы валют
активы
акции
индекс мосбиржи
?1710829369
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,2%. Исключение составляет рынок Японии, демонстрирующий подъем в пределах 0,5% на фоне повышения банком Японии ставки на 10 б.п. до 0%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема днем ранее, сегодня утром снижаются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в понедельник продемонстрировал уверенный рост, выйдя на новые локальные максимумы, после чего сегодня утром корректируется, теряя 0,3% и торгуясь в районе 86,6 доллара за баррель. В отсутствии важных макроэкономических событий, в ходе сессии инвесторы на мировых рынках будут следить за новостной повесткой и корпоративными событиями, что и определит динамику рынка. При этом, часть участников торгов может взять паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии завтрашнего решения ФРС США по ставке, что приведет к снижению объемов и волатильности.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 296 пунктов. При этом давление на рублевый сегмент оказало существенное укрепление национальной валюты, что не позволило рынку продемонстрировать рост и закрепиться выше 3 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть, что поддержит наш рынок и позволит ему перейти к восстановлению. В результате, индекс Мосбиржи вновь попытается подняться выше отметки 3 300 пунктов. При этом, несмотря на вчерашнее снижение, техническая картина говорит в пользу возможного продолжения роста нашего рынка, а сигнал к переходу рынка к коррекции появится в случае отступления рынка ниже поддержки, расположенной на уровне 3 270 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск. изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92, 100 и 12,74 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Способствовать этому будут улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent установил новые локальные максимумы и закрепился в диапазоне 85 – 90 долларов, а также увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В сложившейся ситуации пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит снижение и сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, курсы валют, активы, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Нефть, Курсы валют, активы, Акции, индекс Мосбиржи
09:22 19.03.2024
 

На шаг ближе. Нефть поддержит российские активы

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,2%. Исключение составляет рынок Японии, демонстрирующий подъем в пределах 0,5% на фоне повышения банком Японии ставки на 10 б.п. до 0%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема днем ранее, сегодня утром снижаются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в понедельник продемонстрировал уверенный рост, выйдя на новые локальные максимумы, после чего сегодня утром корректируется, теряя 0,3% и торгуясь в районе 86,6 доллара за баррель. В отсутствии важных макроэкономических событий, в ходе сессии инвесторы на мировых рынках будут следить за новостной повесткой и корпоративными событиями, что и определит динамику рынка. При этом, часть участников торгов может взять паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии завтрашнего решения ФРС США по ставке, что приведет к снижению объемов и волатильности.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 296 пунктов. При этом давление на рублевый сегмент оказало существенное укрепление национальной валюты, что не позволило рынку продемонстрировать рост и закрепиться выше 3 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть, что поддержит наш рынок и позволит ему перейти к восстановлению. В результате, индекс Мосбиржи вновь попытается подняться выше отметки 3 300 пунктов. При этом, несмотря на вчерашнее снижение, техническая картина говорит в пользу возможного продолжения роста нашего рынка, а сигнал к переходу рынка к коррекции появится в случае отступления рынка ниже поддержки, расположенной на уровне 3 270 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск. изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92, 100 и 12,74 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Способствовать этому будут улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent установил новые локальные максимумы и закрепился в диапазоне 85 – 90 долларов, а также увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В сложившейся ситуации пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит снижение и сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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