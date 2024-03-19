https://1prime.ru/20240319/pentagon-846478055.html

США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона

США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона - 19.03.2024, ПРАЙМ

США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона

Вашингтон не даст Киеву пасть, предоставит все необходимое, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:46+0300

2024-03-19T13:46+0300

2024-03-19T13:47+0300

спецоперация на украине

сша

украина

пентагон

ллойд остин

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не даст Киеву пасть, предоставит все необходимое, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Во вторник, 19 марта, состоится встреча группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, в которой глава американского оборонного ведомства примет участие."Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", - сказал он перед началом мероприятия.Остин также признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой.Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву. В состав входят 50 государств. В рамках формата "Рамштайн" высокопоставленные представители военных ведомств разных стран обсуждают ход СВО, анализируют украинские военные возможности, координируют военную помощь.

https://1prime.ru/20240319/revolyutsiya-846463327.html

сша

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сша, украина, пентагон, ллойд остин