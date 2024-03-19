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США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240319/pentagon-846478055.html
США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона
США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона - 19.03.2024, ПРАЙМ
США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона
Вашингтон не даст Киеву пасть, предоставит все необходимое, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:46+0300
2024-03-19T13:47+0300
спецоперация на украине
сша
украина
пентагон
ллойд остин
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не даст Киеву пасть, предоставит все необходимое, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Во вторник, 19 марта, состоится встреча группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, в которой глава американского оборонного ведомства примет участие."Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", - сказал он перед началом мероприятия.Остин также признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой.Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву. В состав входят 50 государств. В рамках формата "Рамштайн" высокопоставленные представители военных ведомств разных стран обсуждают ход СВО, анализируют украинские военные возможности, координируют военную помощь.
https://1prime.ru/20240319/revolyutsiya-846463327.html
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сша, украина, пентагон, ллойд остин
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Пентагон, Ллойд Остин
13:46 19.03.2024 (обновлено: 13:47 19.03.2024)
 
США не дадут Киеву пасть, заявил шеф Пентагона

Остин: США решительно настроены предоставить Украине все, что необходимо

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не даст Киеву пасть, предоставит все необходимое, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Во вторник, 19 марта, состоится встреча группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, в которой глава американского оборонного ведомства примет участие.
"Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", - сказал он перед началом мероприятия.
Остин также признал, что ВСУ сталкиваются с суровыми условиями и тяжелой борьбой.
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Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву. В состав входят 50 государств. В рамках формата "Рамштайн" высокопоставленные представители военных ведомств разных стран обсуждают ход СВО, анализируют украинские военные возможности, координируют военную помощь.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАПентагонЛлойд Остин
 
 
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