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Премьер Польши обвинил Венгрию в блокировании компенсации от ЕС - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Польши обвинил Венгрию в блокировании компенсации от ЕС
Премьер Польши обвинил Венгрию в блокировании компенсации от ЕС - 19.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Польши обвинил Венгрию в блокировании компенсации от ЕС
Венгрия блокирует выплату Польше 500 миллионов евро в качестве компенсации за поставленное Украине вооружение, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T18:04+0300
2024-03-19T18:04+0300
спецоперация на украине
польша
венгрия
поставки
вооружение
финансирование
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ВАРШАВА, 19 мар — ПРАЙМ. Венгрия блокирует выплату Польше 500 миллионов евро в качестве компенсации за поставленное Украине вооружение, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник. "Вы знаете, что 5 миллиардов евро должны были быть выплачены на компенсации для тех государств, которые передали Украине вооружение? А знаете, что если речь идет о Польше, то мы все еще ждем два миллиарда злотых — около 500 миллионов евро — компенсации за то, что мы отправили на Украину?" — спросил Туск. По его словам, "Европа признала за нами право на эти компенсации". "Но только это требует единогласия. Есть одно государство, которое блокирует выплату Польше этих 500 миллионов. Попробуйте угадать, что это за страна. Да, это — Венгрия", — добавил он. Ранее власти Польши обвинили Еврокомиссию в несправедливом распределении средств на боеприпасы для Украины. П словам главы Бюро национальной безопасности Яцека Сиверы, "из трех заявок, поданных Dezamet Nitrochem и Mesko для польских компаний, было выделено только 0,4% всего финансирования, а немецкий капитал получил почти 20% доступного пула в 500 миллионов евро".
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польша, венгрия, поставки, вооружение, финансирование
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, поставки, вооружение, финансирование
18:04 19.03.2024
 
Премьер Польши обвинил Венгрию в блокировании компенсации от ЕС

Туск: Венгрия блокирует выплату Польше компенсации за поставки оружия Киеву

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© CC BY 2.0 / European People's Party
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ВАРШАВА, 19 мар — ПРАЙМ. Венгрия блокирует выплату Польше 500 миллионов евро в качестве компенсации за поставленное Украине вооружение, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник.
"Вы знаете, что 5 миллиардов евро должны были быть выплачены на компенсации для тех государств, которые передали Украине вооружение? А знаете, что если речь идет о Польше, то мы все еще ждем два миллиарда злотых — около 500 миллионов евро — компенсации за то, что мы отправили на Украину?" — спросил Туск.
По его словам, "Европа признала за нами право на эти компенсации".
"Но только это требует единогласия. Есть одно государство, которое блокирует выплату Польше этих 500 миллионов. Попробуйте угадать, что это за страна. Да, это — Венгрия", — добавил он.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева
16 марта, 22:46
Ранее власти Польши обвинили Еврокомиссию в несправедливом распределении средств на боеприпасы для Украины. П словам главы Бюро национальной безопасности Яцека Сиверы, "из трех заявок, поданных Dezamet Nitrochem и Mesko для польских компаний, было выделено только 0,4% всего финансирования, а немецкий капитал получил почти 20% доступного пула в 500 миллионов евро".
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАВЕНГРИЯпоставкивооружениефинансирование
 
 
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